社會 社會焦點 保障人權

ATM普發一萬顯示「已領」！1988也證實...她嚇壞報警結局曝

▲▼吳女操作ATM竟顯示已完成領取 。（圖／翻攝Threads）

▲吳女操作ATM竟顯示已完成領取 。（圖／翻攝Threads）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一名44歲吳姓女子17日前往ATM領取政府普發的一萬元現金時，發現款項顯示「已遭領取」，誤以為遭到盜領，嚇得立即報警。蘆洲警方受理後展開調查，經查證後發現款項並未遭盜領。今（19）日上午，吳女在員警陪同下再次操作ATM，已成功領取該筆款項，讓吳女虛驚一場。

據悉，吳姓女子原本有3個銀行帳戶，先前也上網登記「直接入帳」，但似乎未成功，於是前天下午，她前往蘆洲區永樂街台灣企銀ATM提款機，準備領取政府普發的一萬元，但操作時卻發現ATM顯示「該筆款項已完成領取」，讓她擔心現金遭到盜領。吳女立即撥打1988專線查詢。服務人員告知這筆款項確實顯示已完成領取，並建議她立即向警方報案。吳女隨即向三民派出所報案。

蘆洲分局獲報後，偵查隊立即啟動程序，準備向銀行端調閱資料，查證釐清款項是否真的遭到盜領。就在案件還在跑流程之際，今日上午，由員警陪同吳女再次前往ATM進行操作。沒想到竟成功領到一萬元。

蘆洲分局呼籲，民眾若在領取普發款項或進行其他金融交易時，遇到任何疑慮或不確定的狀況，應保持冷靜，並立即撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，切勿聽信來路不明的電話指示，以免遭詐。

11/17 全台詐欺最新數據

526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

蘆洲普發一萬盜領

