批評大罷免操盤惹議　吳怡農自我反省：改善跟大眾溝通方式

▲壯闊台灣創辦人吳怡農。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

已表態投入台北市長選戰的吳怡農日前專訪提到「如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，言論一出引起民進黨支持者不滿。吳怡農今（2日）表示，這幾天，是自我反省的時間，他的用詞跟溝通方式，造成了誤解與傷害。這些意見，他會繼續傾聽、重視、改進，不會再辜負各位的期待，「想鄭重地表達，罷免運動團體在今年是我心中的無名英雄，讓我敬重又感動。最近，讓我所敬佩的這群人感受到傷害，使我深刻警惕與反省」。

吳怡農指出，大罷免期間，每當他出席活動、受訪、路口宣講，或是有機會和現場志工說話，自己都會盡可能親口對他們表達：「即便遭遇攻擊和挫折，卻仍然全力付出的公民志工朋友們，你們是最可貴的民主夥伴」。吳表示，因為他很清楚知道，罷團群眾是這場運動的核心，「所以在七月時我發了一支影片，採訪記錄志工的心聲，也寫下我的感謝。我從未想過去質疑、批評為這場運動心力交瘁的人們」。

吳怡農強調，台灣的民主，需要很多人在不同位置彼此接力。當他在壯闊台灣鞏固社會韌性，想起罷團的辛苦，都時刻在提醒著他，護民主、讓政治更好，讓公民無需再淋雨舉牌戰鬥。

對於爭議言論的來龍去脈，吳怡農還原，媒體問他：「你爭取提名，但很多黨內人士說你贏不了。」吳認為，事實上，就算到投票前，都不能放棄有翻盤的可能性，就像罷團送件衝刺到最後一刻的精神。他從來沒有批評大罷免運動的志工，談的是過去專家分析只靠直覺，缺乏對數據和對社會氛圍的客觀分析，「無論是說我的政治穩輸、或是當初對罷免投票的預期，都是憑感覺的說法，與現實的狀況有落差」。

吳怡農分析，雖然台北市偏藍，但各場選舉數據顯示，有很多選民看人不看黨；曾經投給蔣萬安的人，也曾經投給蔡英文。小英總統在台北市能贏兩次，代表市民對於理性論述有所期待，「我認為對選戰的輸贏評估判斷，不能再像過去一樣憑感覺地唱衰或看好。越艱困的選區（像是我的家鄉台北市），提名越應參考客觀數據，才可能推出最有競爭力的候選人」。

吳怡農坦言，當時回應媒體的話很長，但他最想說的一句其實是：「我們都不想再經歷失望的開票過程了。」國片《大濛》裡，有志的青年說：「我們什麼都沒有，只有勇敢。」自己深深感受到與他跨時代的同心，同心期盼的是帶給台灣民主希望與滋潤。

吳怡農表示，目前台北市這個艱困選區，還沒有其他人表態參選，「我希望大家繼續給我建議和指教。我會持續爭取更多的支持。更努力聆聽社會的聲音。同時，改善和大眾溝通的方式。對於台北市的各項政見跟承諾，我接下來會好好說，也讓大家多多在社群、電視、街邊巷口看到我。這段時間誠心感謝各界的意見。希望我們繼續在同一條路上，一起努力」。