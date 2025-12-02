　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長　待藍決定民調方式推最強人選

▲▼台灣民眾黨陳琬惠為一日北高進行集訓。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2026選舉接近，國民黨、民眾黨的競合關係備受關注。民眾黨今（2日）傍晚宣布，將徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，預計明召開記者會說明。至於藍白合一事，民眾黨指出，未來將延續與國民黨主席鄭麗文的會談共識，秉持最大誠意與善意，最終將共同推出最強候選人，團結在野力量。

民眾黨指出，陳琬惠長期深耕宜蘭、問政成績卓越，表現備受鄉親肯定，是民眾黨在宜蘭的最強戰將，此次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，在中央委員及黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。

至於藍合的討論，民眾黨指出，未來將延續與國民黨鄭麗文的會談共識，秉持最大誠意與善意，最終將共同推出最強候選人，團結在野力量。

對此，陳琬惠受訪說，謝謝黨的徵召，明天記者會會做更多聲明。她卸任立委後一直經營宜蘭，一直在為2026選舉準備，「只有不選才會宣布，這是我一直不變的部分，謝謝黨中央看到我在地方的努力還有地方鄉親的支持」。

陳琬惠表示，黨中央做這樣的決定，應該就是黃國昌主席所說的按部就班，按照黨內步調做提名。對於藍白合部分，陳說，還是秉持最大善意，會跟國民黨做相關溝通，用一套雙方都能接受的方式，比民調也可以，黨中央討論出來後，就是遵守方法找出適合的人選。

陳琬惠提到，2026這局，大家有一個前提要做相關協調合作，目前看起來是停在當時的共識，還有很多幕僚工作在進行中，與藍白合前提不衝突。民眾黨按照自己的步調，對國民黨也秉持最大善意，討論出公平公開的辦法，推出最強人選。

陳琬惠認為，2026的狀況應該會比2024年還好，至少還有一年的時間，目前還是兄弟登山各自努力的階段。她說，相較民進黨提名林國璋，民眾黨在地紮根服務的時間比較久，她的參選也是表達心意給宜蘭縣支持者。

更多新聞
關鍵字：

民眾黨陳琬惠民進黨林國璋　

