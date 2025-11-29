　
地方 地方焦點

阿里山小火車113週年慶　限定車票與特色遊程搶先看

▲▼ 阿里山小火車 Cheers！ 林鐵通車週年慶轉型多元系列活動 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲▼ 阿里山小火車 Cheers！ 林鐵通車週年慶轉型多元系列活動 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山林業鐵路自1912年12月25日由嘉義通車至二萬平段，即將113歲了。農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處) 每年12月定期辦理「林鐵通車慶祝活動」，今(114)年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、山村特色餐席、林鐵時光市集等多元類型推廣活動，打造「阿里山小火車 Cheers」節慶品牌，邀請民眾共同參與慶祝阿里山林鐵生日。

12月是充滿節日慶祝氣氛的月份，各地洋溢著聖誕與跨年的歡樂氣息，阿里山小火車也準備歡慶通車113週年。以往林鐵及文資處舉辦通車慶祝活動多是結合當年業務亮點的單日型活動，今年首度轉型推出多元系列活動，增加節慶氛圍。

▲▼ 阿里山小火車 Cheers！ 林鐵通車週年慶轉型多元系列活動 。（圖／林鐵及文資處提供）

從12月1日起至林鐵及文資處各車站購票(神木站及祝山站除外)，搭乘阿里山小火車，即可收藏全新設計「節慶限定款車票」，新車票結合林鐵歷代特色火車，4款票面各為Shay蒸汽火車、中興號、栩悅號及隱藏款，邀請民眾搭乘阿里山小火車收藏4款車票試手氣，幸運的旅客將可獲得限量版隱藏款車票。

林鐵及文資處於12月20、21日下午1:00至晚上8:00，「林鐵時光市集」限定兩日在阿里山林業村「森林之歌」登場，以鐵路為主題，邀集約30個鐵路沿線優質商家及林業及自然保育署嘉義分署設攤，提供山村部落美食、手作選品和體驗等。森林之歌入口處設置了今年甫發表的高階款列車「森里號」模型供民眾搶先拍照打卡。除了市集，12月20日下午更邀請「FUN星球鈴鐺姐姐」說故事，市集期間還能巧遇阿里山小火車「鐵鹿站長」人偶巡場喔!

為響應「320+1嘉義市城市博覽會」活動，12月21日將行駛「蒸汽火車」檜來嘉驛列車，北門站發車時間為11:00、13:00、14:00；嘉義站發車時間為11:30、13:30、14:30，蒸汽老爺爺現身慶祝阿里山林鐵生日，不要錯過難得機會，歡迎大家一起上車囉。

「阿里山小火車 Cheers」活動怎麼可以少了列車遊程？林鐵及文資處特別於聖誕假期期間推出兩個列車遊程。
12月24-26日三天兩夜「職人體驗列車」，好評加開！邀請大、小朋友體驗入職林鐵員工，幫小火車洗澡、體驗司機員日常、動手抽換枕木、搭乘檜木專開列車、二萬平品嘗大地餐席、觀賞蒸汽火車31號動態展演。

12月25-26日兩天一夜「微醺雲端列車」，嶄新遊程首度亮相！將安排遊客搭乘檜木專開列車，於二萬平坐觀塔山山景、享用大地餐席，搭配限定酒款，體驗雲端上微醺的列車，隔日散步阿里山療癒步道，來場森林芬多精洗禮，再觀賞蒸汽火車31號動態展演。

▲▼ 阿里山小火車 Cheers！ 林鐵通車週年慶轉型多元系列活動 。（圖／林鐵及文資處提供）

林鐵及文資處王昭堡處長表示，林鐵本線(嘉義-阿里山)自98年莫拉克颱風造成421處災害以來，歷經多年努力終於113年7月全線通車。期以林鐵為軸線活絡地方經濟並且再度嶄新定義沿線山村部落居民對林鐵的生活記憶，遂規劃自今年起將「林鐵通車慶祝活動」轉型以活絡地方經濟的「阿里山小火車 Cheers！」節慶方式，結合地方創生、食農體驗與森林旅遊，呈現阿里山的多元魅力。透過主題列車、大地餐席遊程讓旅客走進山村部落，慢活、慢旅、慢食，與沿線社區及部落夥伴集結共好，增進永續山村經濟的目標。創造在地居民及遊客對林鐵的新記憶，與在地結合推動區域軸線文化觀光，為這條鐵路和這座山林增添新時代活力，吸引旅客前來林鐵各山村部落深度體驗。

林鐵時光市集、職人體驗列車、微醺雲端列車等精彩行程，可關注阿里山林業鐵路及文化產管理處粉絲專頁(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan/)，歡迎民眾預約登車，來和林鐵人共度全臺獨家的紅色聖誕節。

電子信箱：mx@forest.gov.tw
網址：https://afrch.forest.gov.tw

11/27 全台詐欺最新數據

