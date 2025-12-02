國民黨智庫大換血！6位董事名單曝光　陳冲、李鴻源確定接任副董

▲前行政院長陳冲接任國民黨智庫副董。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國家政策研究基金會於今（2日）上午完成董事會改選，由國民黨主席鄭麗文、前行政院長陳冲、前內政部長李鴻源、前國健署署長邱淑媞、台北論壇基金會董事長蘇宏達、前國安會副秘書長楊永明擔任基金會董事；並由鄭麗文主席任董事長，陳冲、李鴻源任副董事長。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今日召開董事會，前主席朱立倫卸任董事長，遺缺由黨主席鄭麗文接任。據《ETtoday新聞雲》稍早獨家披露，鄭麗文在會中宣布，副董前內政部長李鴻源及前行政院長陳冲接手，不過執行長及副執行長仍懸缺，不僅讓與會藍委表示不解，更有人直言，「朱團隊卸任沒有問題，現在有問題的是鄭麗文已上任黨主席近一個月，竟連智庫人選都還沒搞定嗎？」

鄭麗文下午發布新聞稿指出，國家政策研究基金會作為中國國民黨智庫，盼未來能夠扮演好連結產官學各界專業人士的角色；並在重大議題上提供完整論述，發揮引導輿論的功能；在選舉期間，也要協助地方突出施政亮點、並在地方建設發展層面提供專業的協助。

此外，未來藍白合作將涉及組織小內閣及聯合政府，智庫也會扮演雙方溝通意見、探討具體政策的平台。

