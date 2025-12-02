　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨智庫大換血！6位董事名單曝光　陳冲、李鴻源確定接任副董

▲前行政院長陳冲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲前行政院長陳冲接任國民黨智庫副董。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國家政策研究基金會於今（2日）上午完成董事會改選，由國民黨主席鄭麗文、前行政院長陳冲、前內政部長李鴻源、前國健署署長邱淑媞、台北論壇基金會董事長蘇宏達、前國安會副秘書長楊永明擔任基金會董事；並由鄭麗文主席任董事長，陳冲、李鴻源任副董事長。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今日召開董事會，前主席朱立倫卸任董事長，遺缺由黨主席鄭麗文接任。據《ETtoday新聞雲》稍早獨家披露，鄭麗文在會中宣布，副董前內政部長李鴻源及前行政院長陳冲接手，不過執行長及副執行長仍懸缺，不僅讓與會藍委表示不解，更有人直言，「朱團隊卸任沒有問題，現在有問題的是鄭麗文已上任黨主席近一個月，竟連智庫人選都還沒搞定嗎？」

鄭麗文下午發布新聞稿指出，國家政策研究基金會作為中國國民黨智庫，盼未來能夠扮演好連結產官學各界專業人士的角色；並在重大議題上提供完整論述，發揮引導輿論的功能；在選舉期間，也要協助地方突出施政亮點、並在地方建設發展層面提供專業的協助。

此外，未來藍白合作將涉及組織小內閣及聯合政府，智庫也會扮演雙方溝通意見、探討具體政策的平台。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！　2刀手穿同款帽T現身
快訊／高國豪發聲！　深感懊悔接受懲處
南萬華教父被鐵鎚斷腿！　6年後癌逝「盯著」義子復仇
AV女神「0偽裝逛九份脫了」！　超兇身材被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲聲請法庭直播結果曝！法院准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

友邦聖露西亞總理順利連任　外交部祝賀：露國政府堅定挺台國際參與

錢麗喊「給中國共產黨在台執政機會」　民進黨團驚：真是史無前例

指賴清德拙於言辭　王世堅建議抓大放小：蔡英文就做很好

國民黨智庫大換血！6位董事名單曝光　陳冲、李鴻源確定接任副董

高雄財政負擔5178億！世運演唱還免場租　白喬茵：應有落日條款

王婉諭投書《經濟學人》　揭真正「台灣病」是房地產的超穩定結構

徐國勇拿「買衛生紙」喻破兆軍購　蔣萬安批奇怪：錢要花在刀口

宏都拉斯候選人喊復交台灣　外交部：不預設任何前提

民生用水濃濃汽油味　何元楷批台水：水費減免3度太沒誠意

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

柯文哲聲請法庭直播結果曝！法院准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

友邦聖露西亞總理順利連任　外交部祝賀：露國政府堅定挺台國際參與

錢麗喊「給中國共產黨在台執政機會」　民進黨團驚：真是史無前例

指賴清德拙於言辭　王世堅建議抓大放小：蔡英文就做很好

國民黨智庫大換血！6位董事名單曝光　陳冲、李鴻源確定接任副董

高雄財政負擔5178億！世運演唱還免場租　白喬茵：應有落日條款

王婉諭投書《經濟學人》　揭真正「台灣病」是房地產的超穩定結構

徐國勇拿「買衛生紙」喻破兆軍購　蔣萬安批奇怪：錢要花在刀口

宏都拉斯候選人喊復交台灣　外交部：不預設任何前提

民生用水濃濃汽油味　何元楷批台水：水費減免3度太沒誠意

柯文哲聲請法庭直播結果曝！法院准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料　張競：敏感消息外洩才令人擔心

私密肌保養三重點！少精緻糖、多透氣更健康

台中購物節吸金逾200億　彰化人消費11億居外縣市之冠

友邦聖露西亞總理順利連任　外交部祝賀：露國政府堅定挺台國際參與

吳申梅激烈爆吵香港尪！　火大搭機衝回台「完全攔不住」

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

《巫師4》未來計畫曝光　CDPR發豪語：新三部曲6年內全完成

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

桃園市環、警攜手取締噪音車成效佳　榮獲「城市治理卓越獎」

周華健:齊姐原來那麼平易近人　齊豫自嘲「會從上面慢慢飄下來」

政治熱門新聞

陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元也認同

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

翁曉玲關鍵一票　1.25兆國防預算、政院財劃法草案「暫緩列案」

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

朱蕙蓉退黨開轟黃國昌：渣男心態發揮到巔峰

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

ET專訪／林俊憲：賴清德怎敢把台南託付陳亭妃？

海鯤號船錨沒必要性、測試數據不需很精準　徐巧芯被海軍說法嚇到

卓冠廷辭民進黨發言人？　凌濤：王義川選定桃園

更多熱門

相關新聞

徐國勇拿「買衛生紙」喻軍購　蔣萬安傻眼了

徐國勇拿「買衛生紙」喻軍購　蔣萬安傻眼了

賴清德總統日前宣布8年編列1.25兆元軍購特別預算，遭國民黨質疑是否現在兩岸已面臨戰爭了。民進黨秘書長徐國勇1日比喻，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。台北市長蔣萬安今（2日）受訪時表示，把國防軍備拿來比喻為廁所衛生紙，「我覺得有點奇怪」，厚植國防實力是必須的，但錢必須花在刀口上。

卓冠廷辭民進黨發言人？　凌濤：王義川選定桃園

卓冠廷辭民進黨發言人？　凌濤：王義川選定桃園

獨／鄭麗文找嘸藍智庫執行長　陳冲有望任副董

獨／鄭麗文找嘸藍智庫執行長　陳冲有望任副董

陳玉珍離島條例逕付二讀　她轟：為一國兩制鋪路

陳玉珍離島條例逕付二讀　她轟：為一國兩制鋪路

藍白主導設離島自貿區的《離島建設條例》逕付二讀　綠舉牌抗議

藍白主導設離島自貿區的《離島建設條例》逕付二讀　綠舉牌抗議

關鍵字：

國民黨鄭麗文陳冲李鴻源國民黨智庫

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面