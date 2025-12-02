　
政治

獨／藍智庫交接！鄭麗文找不到執行長　陳冲有望重出江湖任副董

▲▼國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨智庫、國家政策研究基金會今（2日）召開董事會，前主席朱立倫卸任董事長，遺缺由黨主席鄭麗文接任。據悉，鄭麗文在會中宣布，副董前內政部長李鴻源及前行政院長陳冲接手，不過執行長及副執行長仍懸缺，不僅讓與會藍委表示不解，更有人直言，「朱團隊卸任沒有問題，現在有問題的是鄭麗文已上任黨主席近一個月，竟連智庫人選都還沒搞定嗎？」

國民黨智庫國政基金會今日上午進行董事長等相關人事改選，國民黨主席鄭麗文將從前主席朱立倫的手上接下智庫董事長位子。朱立倫表示，自己今天把智庫還有相關基金會的職務統統交接，全面離開黨務。祝福未來智庫在新任董事長帶領下，能提供給立法院黨團或者藍白陣營相關重要建議，相信未來鄭董事長一定有很多新的創意和想法。

朱立倫強調，過去這幾年，智庫真的扮演非常重要的角色，雖然有縮減人事，但發揮了最大的功能。立法院通過的福國利民法案，或者是每一次選戰中的牛肉政策，都是靠智庫一起努力。除了專任研究員外，有非常多的學者專家作為最大志工，非常謝謝大家的努力跟辛苦。

鄭麗文隨後抵達智庫，朱立倫特別在門口迎接她，兩人互打招呼後，一同步入智庫召開董事會。順利交接後，朱立倫則先行離開，離去前臉上帶著笑容和現場媒體揮手說再見，看起來心情還不錯。鄭麗文則繼續主持董事會，待會議結束後才會公布新的智庫人事任命。

▲前行政院長陳冲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲前行政院長陳冲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

不過，據與會者透露，會中僅鄭麗文與朱立倫正式交接完成，前副董楊鎮浯、前執行長柯志恩出席，接任的執行長與副執行長尚未任命；鄭麗文會中則公布，副董前內政部長李鴻源及前行政院長陳冲接手，不過兩位人士今日皆缺席交接會議。李鴻源日前已證實，有被鄭麗文徵詢出任國民黨智庫副董事長，台灣迫切的問題有很多面向，需要一個團隊，若未來團隊成形，首要任務當然是將國民黨執政縣市做出更多亮點，接下來則是台灣很多迫切問題要解決，像他可以協助能源、防災及相關內政問題，兩岸及外交等，就需要更多專業人士。

國民黨國民黨智庫朱立倫鄭麗文李鴻源陳冲

