大腸癌年輕化「童年飲食」是主因？醫師揭最新研究：恐改變DNA

▲江守山表示，全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例，近20年來幾乎翻倍，最新研究推測主因是幼年時期食物中毒的細菌感染。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

腎臟科醫師江守山指出，全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少有27個國家出現病例上升。最新研究推測，幼年時期食物中的細菌感染可能是重要原因，其中由大腸桿菌菌株所產生的毒素「大腸桿菌素」被認為與癌症風險上升相關。

江守山表示，根據研究數據，食物中毒後，大腸桿菌素可能長期存在於結腸與直腸內，逐漸改變細胞DNA。尤其10歲以下兒童若接觸這類細菌，往後數年罹患早發性大腸癌的機率恐增加。由加州大學聖地牙哥分校領導的國際團隊分析11國981名患者基因組後發現，40歲以下確診者帶有大腸桿菌素突變的比例，是70歲以上患者的3.3倍。

不過，江守山提到，科學家仍無法確定近年病例激增的完整原因，包括兒童如何接觸到產生大腸桿菌素的病原，以及生活中哪些因素可能促使毒素生成，都仍待釐清。研究也指出，目前尚缺乏方法讓一般民眾得知自身是否已累積相關DNA突變。

江守山說，這篇研究刊登於科學期刊《Nature》，團隊表示，若未有效改善現況，大腸直腸癌恐在五年內成為年輕族群的主要癌症死因。雖然許多疑問仍待解答，但科學家推測，食物中毒後補充益生菌，可能有助於減少腸道中大腸桿菌素引發的DNA突變。