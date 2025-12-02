　
大腸癌年輕化「童年飲食」是主因？醫師揭最新研究：恐改變DNA

腸道,腸胃,保健（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲江守山表示，全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例，近20年來幾乎翻倍，最新研究推測主因是幼年時期食物中毒的細菌感染。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

腎臟科醫師江守山指出，全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少有27個國家出現病例上升。最新研究推測，幼年時期食物中的細菌感染可能是重要原因，其中由大腸桿菌菌株所產生的毒素「大腸桿菌素」被認為與癌症風險上升相關。

江守山表示，根據研究數據，食物中毒後，大腸桿菌素可能長期存在於結腸與直腸內，逐漸改變細胞DNA。尤其10歲以下兒童若接觸這類細菌，往後數年罹患早發性大腸癌的機率恐增加。由加州大學聖地牙哥分校領導的國際團隊分析11國981名患者基因組後發現，40歲以下確診者帶有大腸桿菌素突變的比例，是70歲以上患者的3.3倍。

不過，江守山提到，科學家仍無法確定近年病例激增的完整原因，包括兒童如何接觸到產生大腸桿菌素的病原，以及生活中哪些因素可能促使毒素生成，都仍待釐清。研究也指出，目前尚缺乏方法讓一般民眾得知自身是否已累積相關DNA突變。

江守山說，這篇研究刊登於科學期刊《Nature》，團隊表示，若未有效改善現況，大腸直腸癌恐在五年內成為年輕族群的主要癌症死因。雖然許多疑問仍待解答，但科學家推測，食物中毒後補充益生菌，可能有助於減少腸道中大腸桿菌素引發的DNA突變。

11/29 全台詐欺最新數據

入冬後最冷！0度線壓境「2天急凍探14℃」
嚴重車禍28歲女遭壓車底！眾人「合力抬車」救援畫面曝光
高國豪私約對象是二嫂！　3兄弟2打1互K畫面曝

大腸癌年輕化「童年飲食」是主因？醫師揭最新研究：恐改變DNA

大腸癌年輕化「童年飲食」是主因？醫師揭最新研究：恐改變DNA

大腸癌年輕化「童年飲食」是主因？醫師揭最新研究：恐改變DNA

48歲男腹脹竟是腸腫瘤塞爆　醫示警5大徵兆

48歲男腹脹竟是腸腫瘤塞爆　醫示警5大徵兆

48歲林先生時常覺得腹脹不適，偶爾出現血便，以為只是一般腸胃消化不良或痔瘡出血，由於兩、三個月都沒見好轉，檢查才發現大腸內有一顆大型腫瘤，已經佔據腸道約三分之二，檢查確定是大腸癌。醫師提醒，大腸癌初期症狀常不明顯，但要留意排便習慣改變、腹脹、血便、體重莫名下降、排便變細等，症狀持續超過三週，就應盡速就醫檢查。

百餘名中國人員赴德參展「食物中毒」 領事館要求餐廳道歉賠償

百餘名中國人員赴德參展「食物中毒」 領事館要求餐廳道歉賠償

嘉義癌末男遭押猝死　檢今解剖大逆轉

嘉義癌末男遭押猝死　檢今解剖大逆轉

一家四口到土耳其度假　「4人全死亡」

一家四口到土耳其度假　「4人全死亡」

年輕人大腸癌暴增　醫揭「45%患者首個症狀」

年輕人大腸癌暴增　醫揭「45%患者首個症狀」

大腸癌細菌感染食物中毒早發癌大腸桿菌

