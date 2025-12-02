　
地方焦點

桃園普發萬元再放大　忠貞好市加倍祭12/4開賣

▲桃園普發萬元再放大忠貞好市加倍祭12/4開賣

▲桃園普發萬元再放大，忠貞好市加倍祭12/4開賣。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著普發萬元現金陸續入帳，為搶攻歲末年終的民生消費商機，桃園市政府經濟發展局祭出強打攻勢，選定指標性的「忠貞公有零售市場」，推出「忠貞好市加倍祭」，於12月4日至7日，民眾可以用200元的優惠價，換購價值400元的市場加倍券，採買更多商品。

市府經發局1日說明，為期四天的「忠貞好市加倍祭」，民眾僅需支付200元現金，即可現場兌換價值400元的市場加倍券，活動期間在忠貞公有零售市場機車停車場帳篷區提供換購，每日上午9時開放領取號碼牌，9時半至12時可憑號碼牌進行換購。

▲桃園普發萬元再放大忠貞好市加倍祭12/4開賣

▲桃園忠貞好市加倍祭12/4開賣。（圖／經發局提供）

平日每日限量400份、假日每日限量600份，總計販售2,000份，數量有限，售完為止。市場加倍券每份包含8張50元面額的加倍券，可於營業時間至忠貞公有零售市場攤位消費使用，使用期限為12月4日至12月28日。

經發局長張誠表示，歲末年終是傳統市場的旺季，也是家庭支出增加的時刻，希望透過「忠貞好市加倍祭」，達成雙贏局面，除了減輕民眾採買負擔，同時也將現金流直接注入基層攤商手中，促進在地市場買氣，支持攤商與民生經濟。

經發局指出，忠貞市場是桃園最具特色的在地市場之一，對於外地遊客而言，走訪忠貞市場是體驗桃園特色文化的良機；對於在地居民而言，則是歲末年終採買食材、節省家庭開支的實質補貼。



