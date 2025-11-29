桃園某國中生墜樓！一度失去呼吸心跳　導師曝在校表現

▲桃園一名國中生在校園內墜樓，命危送醫搶救。（示意圖，與本案無關／ETtoday資料照）



記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園某校園內(28日)下午3時許驚傳墜樓案！一名國中生墜樓後，被教職員工發現躺在地上，緊急送醫搶救，目前人仍在林口長庚醫院搶救中。據悉，班上同學均不清楚發生何事，導師也表示該生在校表現正常、學業優秀。

初步了解，28日下午3時33分左右，該生被教職員工發現墜樓倒在地上，當場失去呼吸心跳，現場由救護車送往聖保祿醫院搶救後，再於晚間6時20分轉往林口長庚醫院，目前雖已恢復呼吸心跳，但情況並不樂觀。

事發後校方派員前往班上詢問該生情況，但學生們皆不清楚，導師也表示該生在校表現正常，學業優秀，家長也不解孩子為何會發生這種事。

學校指出，事發後即刻完成校安通報家屬聯繫事宜，同時予以必要之協助及關懷。指示學校積極溝通協調並積極進行家屬慰問及學生關懷事宜。教育局及校長、主任、導師均已到院關心學生狀況。後續學校輔導室入班進行團體減壓輔導，本市學生輔導中心亦視需要待命前往學校協助。

然而，社群上有網友流傳「被同學推下樓」的謠言，引發外界議論。桃園市議員黃瓊慧也指出，警方確認監視器畫面並沒有出現遭推落的情況，呼籲外界勿以訛傳訛。校方也再次提醒，為尊重學生與家屬隱私，請家長、師生及大眾不要散播未經證實的消息，以免造成二度傷害。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995