快訊／國道聯結車爆胎失控！自小客慘淪「夾心鐵餅」慘況曝光

▲國道1號桃園中壢段聯結車爆胎，擦撞自小客與內側護欄。（圖／記者楊熾興翻攝）
記者楊熾興、莊智勝／桃園報導
國道1號北向59.5K、桃園中壢段今(1日)中午12時21分許傳出嚴重事故，警方初步調查，24歲何姓男子駕駛聯結車行經該路段時，右前輪突然爆胎，車輛因此失控，擦撞53歲王姓男子駕駛的小客車與內側護欄，現場零件碎片散落一地，幸未有人員受傷。這起事故也導致雙向一度回堵約5公里，並於1時39分排除恢復通車，雙方駕駛酒測值均為0，詳細事發原因尚待進一步釐清。
