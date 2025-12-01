「渣男心態發揮到巔峰！」朱蕙蓉退黨開轟黃國昌：用冷暴力逼退人

▲民眾黨創黨元老朱蕙蓉。（圖／翻攝自朱蕙蓉臉書）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨近期內鬥再掀波瀾。發言人李有宜日前無預警請辭、宣布退黨，外界質疑與黨主席黃國昌力推周曉芸「空降」新北三重、蘆洲選區有關。創黨元老朱蕙蓉（大媽老司機）也隨後宣布退黨，今（1日）更在臉書連發長文，痛批黃國昌對同僚與基層的態度涼薄，甚至用「射後不理的渣男心態」形容其作風，直指民眾黨自詡的「愛民」價值已蕩然無存。

朱蕙蓉指出，李有宜在2024立委選後隔天就宣布投入三蘆議員備戰，每日勤跑行程，卻始終未被納入黨內活動規劃；反而由外界視為「空降」的周曉芸全面接手曝光與資源，甚至高掛與黃國昌的聯合看板。她痛批這是一種用「冷暴力」讓人自行退出的消失術，更透露李有宜坦言從未接過黃國昌的電話，讓她直呼「太沒風度」。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）

朱蕙蓉也回顧創黨心路歷程，表示自己與丈夫（創黨004、005號）從未因身分享任何禮遇，過去僅是基於相信理想而投入，如今卻看到前黨主席柯文哲因多次收受現金被起訴，以及現任主席以冷漠態度面對同僚競選者、基層黨員與外界質疑，讓她對黨的方向完全失望。她強調，民眾黨曾自豪比民進黨的「愛鄉土」更進一步「愛民」，但如今卻看不見這份價值，「愛民？愛在哪裡？」

朱蕙蓉在接受媒體訪問時更直言，黃國昌在太陽花時期讓人印象不錯，但真正開始對他「重新評估」，就是在黨主席選舉後。他不僅未對落選的蔡壁如表達安慰或鼓勵，還帶領全黨排除對方，「實在是非常沒有風度」。看到李有宜宣布退黨，她說自己心中也明白「終點到了」，並已開始婉拒政論節目邀約，「大媽已經沒有動力了。」