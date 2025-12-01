館長切割片瘋傳「黃國昌與我無關」　PTT狂問：鬧翻了？原話曝光

▲館長表明，「從此以後，我陳之漢與黃國昌無關」。（圖／翻攝自Threads）

記者周亭瑋／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢日前才鬆口，可能會到中國大陸開健身房，並預計12月下旬到對岸直播帶貨。如今，社群平台又瘋傳，他在直播時挑明，「從此以後，我陳之漢與黃國昌無關」，不少網友驚呼，「理念不合要分道揚鑣了？」不過，實際查看直播中的原話，並非兩人鬧翻，館長也強調，一人做事一人當。

網友在PTT以「館長切割：從今以後，黃國昌與我無關」為題發文，驚喊小草兩大支柱，竟因理念不合，要分道揚鑣了，「小草未來到底該何去何從，未來還能看到館長跟國昌同台的畫面嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，大票鄉民洗版留言，「又又又翻臉了」、「這兩個互相切割也太好笑了吧」、「他們共通點是講話可信度...」、「哇！真要泡沫了」。不僅如此，切割片也在Threads上瘋傳，不過有人看法不同，認為館長是避免舔中連累民眾黨，於是開始切割黃國昌。

《ETtoday新聞雲》記者實際查看直播，館長當時聊到，黃國昌被一些媒體詢問，「館長要去舔共？」當然，他也無法多作回應，只能說你去問館長。

館長接著表示，「因為我有些理念他跟不上，他的想法我跟不上，他認為我不該這麼做，我認為他不該這麼做，那都沒有關係，因為每個人的作風本來就不一樣。他做他的，我做我的，他做什麼關我什麼事，而我做什麼也不關他的事，當初黃光芹用我的事情，罵他的時候，我就講過『我陳之漢跟黃國昌無關』，我去中國大陸做的每件事，你帶種就直接找我，在網路上開戰，你問黃國昌幹嘛？我愛中國又不是他愛中國。我陳之漢做的事情，一人做事一人當，小丁做事小叮噹。」

►退休「All In高股息ETF」後悔了！存股網紅勸世：資產在眼前蒸發

►館長遭爆「為求生」轉向中國募資 律師點名恐觸2法！