夢幻席次秒殺！　台南總舖師四季辦桌冬季場12月13日登場

▲「台南總舖師四季辦桌」12月13日將於山上花園水道博物館登場，攜手台鹽海鹽打造冬季鮮味盛宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

向來秒殺的夢幻盛事「台南總舖師四季辦桌」，今年冬季場將於12月13日在具有百年歷史的山上花園水道博物館重磅登場，預計席開105桌，結合古蹟氛圍與府城飲食文化，傳遞富饒「冬藏」豐美滋味。

本次盛宴特別感謝台鹽公司贊助，以其日曬天然海鹽作為靈魂調味料，成為主廚演繹冬季海鮮大菜的秘密武器。台鹽表示，此次採用來自純淨海域的粗粒海鹽，透過日曬結晶而成，火候得宜能形成厚實保護層，鎖住食材鮮嫩多汁與回甘風味，尤其適用於魚肉、蝦肉等海鮮，提高口感鮮嫩彈牙。

由市府觀旅局主辦，特邀高振文和李益仲兩位名廚領軍，攜手為千名饕客呈獻當季旬產精選佳餚。台鹽海鹽不僅在辦桌料理中大放異彩，更受到國宴主廚溫國智肯定，其推薦的簡易鹽焗台灣鯛料理作法，僅需微波18分鐘即可達米其林等級，完美封存鮮美肉汁，成功率百分百。

此外，台鹽還準備全方位冬季廚房必備好物，包括可軟化肉質的鮮選我塩麴、甘醇濃厚的頂級黑豆鹽麴厚醬油，以及方便快捷的鹽麴醬拌麵，滿足忙碌族群和寒冬暖胃需求。天然鹽滷及機能鹽系列產品，更陪伴消費者從百桌盛宴到日常餐桌，輕鬆端出滿滿幸福滋味。

這場辦桌不只是美食饗宴，更結合文化、歷史與現代創意，成為台南凝聚地方情感與食物精神的年度重點盛事。民眾把握機會，體驗這份冬季限定的舌尖味覺之旅。