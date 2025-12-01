海洛因磚也有仿冒品！稀釋再蓋「雙獅地球標」　毒梟海削慘了

▲台南市刑大攻堅緝獲逃亡12年的吳姓通緝毒犯，查獲逾2公斤海洛因與安非他命，並扣押大量製毒藥劑與器具，成功破獲跨縣市製毒販毒據點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警刑警大隊在高雄緝獲因涉犯毒品及藥事法被判刑12年3月，卻畏罪逃亡的39歲吳姓通緝犯，並破獲地下製毒工廠，現場查獲海洛因244.67公克，安非他命1826.38公克，毒品市價約新台幣400萬元，現金220萬元及大批製毒設備，全案偵訊後依法送辦。

台南市刑大指出，警方於2025年6月破獲販毒案後持續溯源追查，發現一名持有毒品及槍砲紀錄，因涉犯毒品及藥事法被判應服刑12年3月的吳姓男子（毒品判刑12年、藥事法判刑3月）因畏罪逃亡，而於2023年12月被下令通緝（台南地檢署依販毒發布毒品通緝、嘉義地檢署依藥事法發布通緝)，警方並查出他曾於2023年間被其他單位查獲持有改造手槍兩把。

吳嫌畏罪逃亡期間，假冒他人名義隱匿身分，晝伏夜出，使用電動腳踏車為主要代步方式，三餐透過外送平台解決，並使用國際漫遊卡等方式規避查緝。警方經長時間跨縣市跟監蒐證，掌握吳嫌於高雄小港區某大樓租屋藏匿。

專案小組於近日持拘票及搜索票展開攻堅行動，現場查獲第一級毒品海洛因244.67公克，第二級毒品安非他命1826.38公克，毒品市價約新台幣400萬元。此外案發現場查扣大量製毒化學藥品，包括硫酸鋇、苯甲酸鈉、甲基硫酸機甲烷、二氧化矽、檸檬酸鈉、甲胺塩酸塩、磷酸二氫鉀、阿斯匹靈、葡萄糖酸-8-內酯、咖啡因等；並扣押製毒專用器具如壓模器、雙獅牌印章、研磨器、電子磅秤等。其中部分安非他命放置於量杯內，疑似用於製毒過程，屋內有大量化學書籍，疑似吳嫌研讀製毒技術，自行購買化學原料混合稀釋毒品並壓成海洛因磚，還加蓋「雙獅牌印章」，以仿冒高純度海洛因，以牟取高額暴利。屋內還藏有新台幣220萬元現金，疑為毒品贓款。

警方指出，吳嫌除因毒品及藥事法案被判刑12年3個月遭通緝外，並被多個法院、檢察機關列案，行蹤詭秘，行事隱密。經由大量監視器影像交叉比對大數據分析，成功掌握目標，破獲藏匿毒點，瓦解毒品供應鏈。此案不僅有效阻斷海洛因與安非他命流通，更彰顯警方打擊毒品犯罪「零容忍」的堅定立場。

台南市警刑事警察大隊大隊長李宏倫強調，警方將持續深化毒品查緝和溯源力度，全面守護市民健康與安全，打造無毒城市環境。