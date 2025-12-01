　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南台1線休旅車兩度逼車！驚險畫面曝　警方出手了

記者林東良／台南報導

台南市仁德區一輛行駛內側車道的休旅車疑似不當逼車，從內側車道強行逼近外側車道，疑似危險駕駛行為，歸仁分局獲報後已迅速擴大調閱案發地點監視器影像，並通知相關駕駛人到案，釐清事發經過，將依法嚴格查處。

▲台南市仁德區台1線南下342.8公里處，一部車輛疑似以不理性方式逼車（迫近、變換車道）的行為，歸仁分局已調閱監視器影像並通知當事人釐清，將依法查處。（圖／翻攝自/threads/ ray_04047）

▲台南市一部車輛駕駛疑似逼車，歸仁分局已調閱監視器影像並通知當事人釐清，將依法查處。（圖／翻攝自/threads/ ray_04047）

▲台南市仁德區台1線南下342.8公里處，一部車輛疑似以不理性方式逼車（迫近、變換車道）的行為，歸仁分局已調閱監視器影像並通知當事人釐清，將依法查處。（圖／翻攝自/threads/ ray_04047）

▲警方已調閱監視器影像並通知當事人釐清，將依法查處。

台南市警歸仁分局副分局長林逸新指出，台南市仁德區台1線南下342.8公里處，一部車輛疑似以不理性方式逼車（迫近、變換車道）的行為，遭逼車駕駛則是猛按喇叭示警，但變換車道後又遭逼車；警方已調閱監視器影像並通知當事人釐清，將依法查處，呼籲所有駕駛人務必遵守交通安全規則，避免危險駕車行為，共同維護道路安全。

▲台南市仁德區台1線南下342.8公里處，一部車輛疑似以不理性方式逼車（迫近、變換車道）的行為，歸仁分局已調閱監視器影像並通知當事人釐清，將依法查處。（圖／翻攝自/threads/ ray_04047）

警方指出，依據《道路交通管理處罰條例》第43條第1項規定，對汽車駕駛人在道路上有以下違規行為者，將處以新台幣6000元以上、36000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛：任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。在道路上蛇行或以其他危險方式駕駛。行車速度超過規定之最高時速40公里。非遇突發狀況，任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。若違反上述規定且因而肇事，將吊銷駕駛執照；若兩輛以上車輛共同違反規定或在道路競駛，罰鍰將提高至3萬元以上至9萬元以下，並禁止駕駛及吊銷執照。汽車駕駛人犯上述行為者，汽車牌照將被吊扣六個月，若再犯，車輛將被沒入。

歸仁分局呼籲駕駛朋友，開車須謹守交通安全規則，切莫使用危險駕駛行為干擾他人行車，保障自身及他人安全，共創平安順暢的道路交通環境。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

