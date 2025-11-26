頂呱呱「恰吉第2波聯名」磁吸燈箱開賣　滿額刮刮樂抽全套周邊

▲頂呱呱推出《鬼娃恰吉 CHUCKY》第2波聯名周邊。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

頂呱呱《鬼娃恰吉CHUCKY》第2波聯名周邊開賣，有4款限量磁吸燈箱盲袋，12月5日起還有雷射海報、聖誕貼紙，更加碼「聖誕滿額刮刮樂」活動，有機會獲得恰吉聖誕全周邊組合、地瓜薯條買1送1等好康。

▲鬼娃恰吉磁吸燈箱盲袋有4款造型。

頂呱呱推出3款全新鬼娃恰吉周邊，「鬼娃恰吉磁吸燈箱盲袋」有4款造型，每一款都結合恰吉經典動作及神情，搭配霧面燈光，售價249元，全門市開賣中。

▲▼12月5日起再推出「鬼娃恰吉雷射海報組」、「鬼娃恰吉聖誕貼紙」。

12月5日再推出「鬼娃恰吉雷射海報組」，分為A、B共2組，每組2張，售價199元，消費滿399元再贈「鬼娃恰吉聖誕貼紙」，內含5張雷射貼紙與1張螢光貼紙。

業者表示，第2波聯名餐點同樣以「雙醬鱈魚黑堡」做為主打，每顆售價129元，以及德式香腸、呱呱雞排，同步販售「恰吉獨享餐」、「恰吉周邊餐」。

頂呱呱12月5日推出會員限定「聖誕滿額刮刮樂」，單筆消費累計KWA KWA CLUB會員滿399元，可獲得聖誕造型貼紙外，再參加聖誕刮刮樂，首獎為價值1483元的「恰吉聖誕全周邊組合」，還有買恰吉套餐送德式香腸優惠、地瓜薯條買1送1等獎項。

▲摩斯漢堡開賣「台灣火雞堡」。

為迎接感恩節，摩斯漢堡開賣「台灣火雞堡」，嚴選嘉義在地鮮嫩火雞肉，搭配香濃起司，淋上以台灣噶瑪蘭威士忌為基底、慢火熬煮的酒香黑胡椒醬，售價180元，限定高鐵沿線9間門市、桃園機場3門市販售，售完為止。

本月底前摩斯還有感恩節限定3大組合優惠，包括「抹茶紅豆米派+大杯冰紅茶特價69元」、「超級大麥薑燒珍珠堡或超級大麥海洋珍珠堡+大杯冰紅茶特價99元」，以及「黃金海老珍珠堡+大杯冰紅茶特價129元」。