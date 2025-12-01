彰化警凌晨處理交通事故　遭轎車撞傷送醫！又是酒駕釀禍

▲彰化永靖鄉同安派出所員警遭酒駕男撞傷。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名洪姓員警11月30日凌晨前往永靖鄉處理車禍時，一名楊姓男子閃避不及衝撞該輛事故轎車，在猛烈撞擊下，站在車旁的洪員當場遭撞傷送醫，所幸無生命危險；肇事的楊男酒測值1.0，簡直喝到爛醉，當場被依涉公共危險罪嫌移送法辦。

警方初步調查，該起車禍發生於11月30日凌晨2時14分，當時員林分局同安派出所洪姓員警接獲通報，前往永福路一段附近處理一起交通事故。洪員到場後一邊指揮疏導交通，一邊等待拖吊車到場，準備將事故車拖離。

然而，洪員站在事故車輛旁指揮交通時，楊姓男子駕駛白色轎車沿永福路西往東方向直行而來，完全未注意現場狀況，猛烈撞擊停放在路中的事故轎車，強大的撞擊力再將該車往前推擠，撞上站在車旁的洪員，洪閃避不及遭撞傷。

事故發生後，洪姓員警胸口出現悶痛不適，左腳也多處擦挫傷，隨即被送往衛生福利部彰化醫院接受檢查與治療。所幸，經過醫護人員的悉心照料，洪員傷勢穩定，可說是不幸中的大幸。肇事楊姓駕駛經警方實施酒精測試，酒測值1.0明顯超過法定標準，遭依《刑法》公共危險罪嫌移送。

