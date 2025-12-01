　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化警凌晨處理交通事故　遭轎車撞傷送醫！又是酒駕釀禍

▲彰化永靖鄉同安派出所員警遭酒駕男撞傷。（圖／警方提供）

▲彰化永靖鄉同安派出所員警遭酒駕男撞傷。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名洪姓員警11月30日凌晨前往永靖鄉處理車禍時，一名楊姓男子閃避不及衝撞該輛事故轎車，在猛烈撞擊下，站在車旁的洪員當場遭撞傷送醫，所幸無生命危險；肇事的楊男酒測值1.0，簡直喝到爛醉，當場被依涉公共危險罪嫌移送法辦。

警方初步調查，該起車禍發生於11月30日凌晨2時14分，當時員林分局同安派出所洪姓員警接獲通報，前往永福路一段附近處理一起交通事故。洪員到場後一邊指揮疏導交通，一邊等待拖吊車到場，準備將事故車拖離。

然而，洪員站在事故車輛旁指揮交通時，楊姓男子駕駛白色轎車沿永福路西往東方向直行而來，完全未注意現場狀況，猛烈撞擊停放在路中的事故轎車，強大的撞擊力再將該車往前推擠，撞上站在車旁的洪員，洪閃避不及遭撞傷。

▲彰化永靖鄉同安派出所員警遭酒駕男撞傷。（圖／警方提供）

▲彰化永靖鄉同安派出所員警遭酒駕男撞傷。（圖／警方提供）

事故發生後，洪姓員警胸口出現悶痛不適，左腳也多處擦挫傷，隨即被送往衛生福利部彰化醫院接受檢查與治療。所幸，經過醫護人員的悉心照料，洪員傷勢穩定，可說是不幸中的大幸。肇事楊姓駕駛經警方實施酒精測試，酒測值1.0明顯超過法定標準，遭依《刑法》公共危險罪嫌移送。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單
快訊／警車猛撞公車！　車頭爛了
周三起明顯轉冷「北東雨最大」　高山有望降雪
布魯斯威利後事安排曝光　愛妻公開重大決定
TVBS民調／柯志恩領先3綠委「7至10個百分點」　小幅落後
55歲玉女歌手罕見露面！　「超狂真實狀態」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公車司機尿急違停！北市保大警車「沒在看」　直接追尾車頭爛毀

真的不是詐騙！婦人欲匯50萬行員通報　感人真相曝光

彰化警凌晨處理交通事故　遭轎車撞傷送醫！又是酒駕釀禍

5歲女兒人行道遭Ubike少年撞傷　母訓斥「你的體重加速度...」

獨／陸戰隊中尉排長哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸：我的心好痛

快訊／國1漁港交流道計程車翻覆　傷亡不明....緊急封路搶救中

渣男騙女匯款27萬　還逼她在車上拍色色片！判3年8月定讞

身分證變更性別需「強制手術」　同運先驅祈家威告劉世芳瀆職

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

公車司機尿急違停！北市保大警車「沒在看」　直接追尾車頭爛毀

真的不是詐騙！婦人欲匯50萬行員通報　感人真相曝光

彰化警凌晨處理交通事故　遭轎車撞傷送醫！又是酒駕釀禍

5歲女兒人行道遭Ubike少年撞傷　母訓斥「你的體重加速度...」

獨／陸戰隊中尉排長哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸：我的心好痛

快訊／國1漁港交流道計程車翻覆　傷亡不明....緊急封路搶救中

渣男騙女匯款27萬　還逼她在車上拍色色片！判3年8月定讞

身分證變更性別需「強制手術」　同運先驅祈家威告劉世芳瀆職

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

台股跌283點收最低27342　台積電跌30元至1410

餵養方式會影響代謝　長庚研究揭「母乳」有助減少嬰幼兒肥胖

台股明年Q1迎6變數　經濟學家看好「股優於債」配置

本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單　全身黑登台暖加碼〈無題〉

葛仲珊陷重度憂鬱黑洞！　驚爆「失去味覺2年」耳朵也出狀況

民進黨人才培力營報名開始　徐國勇：青年世代一棒接一棒打造台灣之盾

中國動漫活動、演唱會頻取消　宣傳剩「中止」、中網友狂吐槽

將是一場硬仗！　富樫勇樹喊話「歸零」面對中華男籃

數位帳戶龍頭出招　台新Richart活儲衝上最高3.5%

屏東婦膝痛難行　內埔警陪上三樓洽公助安心

【吃貨貓的手語課】原來貓也會拜託拜託！狂求17秒只為一口吃的XD

社會熱門新聞

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

陸戰隊中尉哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸

貪官收賄大翻車！　拒認收特斯拉遭業者一句話拆穿

夏天倫深夜發文：替朋友擋一刀

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／名模涉吞上億善款　羈押224天500萬交保

鋼鐵爸：新北殉職警葬禮我全包

台中2男按摩遭猥褻！變態技師下場出爐

台61休旅車鏟防撞車　駕駛胸骨折命危

美國女醫返台被撞「腿斷3截」　殯葬司機遭求償1399萬

更多熱門

相關新聞

「神秘便當」掛門頭！滷肉飯加蛋附蘿蔔湯...屋主嚇壞

「神秘便當」掛門頭！滷肉飯加蛋附蘿蔔湯...屋主嚇壞

真的讓人一頭霧水！彰化縣社頭鄉育英街一名民眾，在檢視監視器時，發現一段令人傻眼的畫面。一名行跡詭異男子於30日下午３點多，叼著煙、神色自若地將一碗「滷肉飯加滷蛋」，直接掛在他家門外的衣架上，這個來路不明的便當讓屋主心裡發毛，直呼家裡根本不缺吃的，完全無法理解對方的動機為何。

高雄轎車撞橋墩車頭爛毀　駕駛小跑步開溜

高雄轎車撞橋墩車頭爛毀　駕駛小跑步開溜

80公分草原巨蜥逛大街！動防所12/2開放認養

80公分草原巨蜥逛大街！動防所12/2開放認養

二度闖倉庫拍內衣褲！偷拍狼還想加被害人好友

二度闖倉庫拍內衣褲！偷拍狼還想加被害人好友

年收33萬公斤回收物　好好拾光節表揚無名英雄

年收33萬公斤回收物　好好拾光節表揚無名英雄

關鍵字：

彰化酒駕撞擊公共危險永靖

讀者迴響

熱門新聞

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

探12℃！　下波冷空氣時間曝

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面