彰化「神秘便當」掛門頭！滷肉飯加蛋還附蘿蔔湯...屋主嚇壞了

▲彰化社頭鄉有一名詭異叼菸男將滷肉飯便當掛在民宅外衣架上。（圖／翻攝自臉書／社頭人俱樂部）

記者唐詠絮／彰化報導

真的讓人一頭霧水！彰化縣社頭鄉育英街一名民眾，在檢視監視器時，發現一段令人傻眼的畫面。一名行跡詭異男子於30日下午３點多，叼著煙、神色自若地將一碗「滷肉飯加滷蛋」，直接掛在他家門外的衣架上，這個來路不明的便當讓屋主心裡發毛，直呼家裡根本不缺吃的，完全無法理解對方的動機為何。

根據監視器畫面，事件發生在11月30日下午３點多。一名男子緩緩走到民宅門口，嘴裡還叼著一根煙，他手中拿著一個滷肉飯便當，並且還加了一顆滷蛋還附上一包蘿蔔湯。令人困惑的是，他既未按門鈴，也未有其他互動，就這麼直接地、從容地將這碗飯放置在戶外衣架上，看了一眼掛在衣架上的一條浴巾便離開，讓這個放置食物的舉動顯得更加突兀與不合常理。

▲叼菸男將滷肉飯便當掛在民宅外衣架上。（圖／民眾提供）

有民眾發現後，將這段詭異的影片上傳至臉書社群，引發網友討論。對於這碗「天上掉下來的滷肉飯」，不僅感到相當困擾，甚至覺得莫名其妙，內心更是感到「毛毛的」，擔心此舉背後是否有其他意涵。儘管屋主並未正式向警方報案，但警方在獲悉網路訊息後，已主動介入處理，表示將依據相關線索通知該名行為人到案說明，以釐清其動機。

警方也對此事件提出呼籲，強調民眾不應隨意將物品放置或丟棄於他人的土地或財產上，此類行為可能已違反《社會秩序維護法》第90條第2款「未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者」之規定，亦可視為無故遺棄廢棄物，最高可處新臺幣一千五百元以下罰鍰。警方提醒民眾切勿因一時好奇或惡作劇而以身試法，以免觸法。

▲滷肉飯便當還有一顆滷蛋。（圖／翻攝自臉書／社頭人俱樂部）