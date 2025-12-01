疑酒駕！高雄轎車撞橋墩車頭爛毀　駕駛爬出小跑步開溜

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄今（1）日清晨傳出一起詭異自撞事故，一輛銀色Toyota轎車行經新興區民族二路、八德一路口時，不明原因高速自撞橋墩，撞擊力道猛烈，車頭板金全毀凹陷，安全氣囊全數爆開，右前輪更當場爆胎卡在路中央，現場一片狼藉。不料肇事駕駛竟帶傷脫困後沒等警方到場，直接小跑步穿越路口逃逸，整個過程全被監視器拍下，警方高度懷疑酒駕肇事，正全力追查身分。

▲銀色轎車自撞陸橋橋墩，現場一片狼藉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新興警分局表示，今天上午7時許接獲民眾報案，指民族二路與八德一路口發生自撞事故。警方趕抵現場時，只見肇事轎車嚴重毀損，氣囊彈開，但駕駛早已消失無蹤，明顯棄車逃逸。

員警調閱路口監視器畫面發現，一名身穿黑褲、淺橘色上衣的人，疑似就是肇事駕駛，他在車禍後自行爬出車外，不顧身上可能受傷，隨即小跑步穿越馬路快速離開，行徑相當詭異。

警方初步檢視車內並未發現違禁品，但因駕駛未留在現場配合處理，行為異常，不排除涉及酒駕心虛逃逸。進一步查出，肇事車輛為租賃車，目前警方已聯繫租車公司比對承租資料，同步擴大調閱沿線監視器畫面，全力追蹤逃逸駕駛行蹤。

▲肇事駕駛狂奔逃逸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方表示，待鎖定並通知駕駛到案後，將依《道路交通管理處罰條例》第62條第1項「肇事未依規定處置」開罰新台幣1000至3000元，並吊扣駕照1至3個月；若查出涉及酒駕，還將依法加重處罰並追究相關刑責。