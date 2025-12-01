黑五最後一天衝好市多　結帳「見隔壁推車」他驚：人擠人買這個？

▲好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）



記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物周」已在昨（11月30日）結束，東森栢馥森心林診所許嘉珊醫師就指出，30日特地開車、排隊前往好市多，發現很多商品都賣完了，最後只買了日常食材，結帳時看到隔壁會員的購物車，居然只放了一盒板豆腐，忍不住驚呼「人擠人就為了買這個，真的狂！」

「黑五特價週去美式賣場，最狂的態度是什麼？」東森栢馥森心林診所許嘉珊醫師在粉專發文，當天特地開車、排隊，費了千辛萬苦才進入人山人海的賣場，卻發現想買的品項早已售罄，最後只好買日常食材。

原以為這樣的情況已經夠特別，沒想到在排隊結帳時，許嘉珊醫師看到隔壁會員的推車裡，居然只有一組三盒板豆腐，完全沒有其他戰利品。同行友人還一度推測，可能是買了電視等大型家電，待會才會拿出訂購單據，但一路看到最後，對方居然真的只買了板豆腐。

▲隔壁推車裡只有一組板豆腐。（圖／翻攝自FB履行生活 許嘉珊醫師）



醫師驚呼「人擠人就為了買這個，真的狂！」感到敬佩的同時，也不禁合理懷疑，這位會員可能和他們一樣，買不到想要的商品，只好買些食材回家，「仔細一看，我的車裡面也有板豆腐呢！」他也提醒大家，若有鎖定要買的商品，一定要提早行動才不會撲空。

貼文曝光，掀起網友熱論，「在她眼裡，現場的黑五特價品都只是紅塵俗物，唯有那三盒板豆腐，才配得上她高貴且養生的靈魂」、「我昨天一早去排隊入場，結果只拿了一盒卡士達可頌跟蛤蠣濃湯罐頭去結帳」、「我曾經黑五的時候擠入美式賣場，結帳時推車內只有一組兩罐的鮮奶」、「人家只是去感受氣氛罷了」。