生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多出口員工「明細隨便看？」他被揪出多算錢　一票人都遇過

▲▼好市多,Costco。（圖／記者施怡妏攝）

▲網友認為畫單的舉動沒有意義。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

常逛好市多（Costco）的人都知道，出口處會有專人檢查顧客的收據，就有網友好奇，檢查明細的用意是什麼？對此，有網友解釋，是為了檢查有沒有多刷或漏刷，保障顧客權益，「我本來也以為是做樣子，直到有次他們發現，我有一個商品數量被重複多打一份」、「有一次一個東西算到兩次錢被他抓到」。

有網友在PTT發文，「好市多出口檢查明細的用意是什麼？」常在出口看到工作人員拿著紅筆，一一檢查顧客手上的結帳明細，不過結帳時都已經核對過了，且出口人流繁雜，根本沒辦法好好確認。

原PO也提到，就算是擔心有人偷東西，如果是偷小商品，工作人員也不會仔細翻，有時只是瞄一眼而已，「大的東西也不可能偷，結帳那邊就會被發現，所以到底是要幹嘛？」

貼文曝光，網友紛紛指出，「我還真的被查到過收銀少刷」、「我遇到的都有在數欸，之前先把小件放包包他們還提醒我物品少一件是不是有東西忘記拿」、「同樣商品買多要比較注意，先前買五個同商品被刷成六項」、「你是沒看過把別人整台購物車推走的唷」、「確實遇過出口提醒被重複結帳過」、「之前買大量時被多算錢真的有被抓出來，叫我去退錢」。

事實上，MSN生活頻道曾報導，這些站在門口的店員，主要職責是檢查推車內的商品有沒有被重複計算，或是優惠商品是否真的有用優惠價計算。假如店員發現有商品被誤刷兩次條碼，他們就可以及時將顧客領到出口旁的退貨區，將多付的錢退還給顧客。

有Costco員工在Reddit論壇上表示，賣場確實有自己的防損機制，但那並不是門口店員的工作。另一名Costco前員工也解釋，其實門口店員的另一項工作，包括提醒顧客別忘了帶走他們已經付錢的商品，例如禮物卡，或是先填單再取貨的大件商品。

