京都知名花街大火！串燒店「火勢猛烈燃燒」　觀光客擠巷弄驚逃

▲日本京都花街「先斗町」29日晚間發生火災，大批觀光客被迫從狹窄的街道撤離。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本「京都五大花街」之一的先斗町，昨（29）日晚間發生火災，某棟木造3層樓建築的串燒店起火燃燒，火勢迅速從1樓蔓延至2樓，波及附近建築物外牆。火災發生當時，店內約有50至60名客人和員工，所幸全數順利撤離，未傳出任何人員傷亡。當局出動24台消防車，歷經約3小時才成功控制火勢。

根據《全日本新聞網》、《富士新聞網》，火災發生地點位在京都府京都市中京區鴨川和木屋町通之間的花街「先斗町」，29日晚間7時50分開始從串燒店1樓起火。店員證實，火勢從1樓開始燃燒後，濃煙直接往2樓猛竄。目擊者則描述，火災發生時夜空中黑煙滾滾，橘紅色火焰猛烈升騰，先斗町狹窄的街道被消防車與救援人員包圍。

附近居民與路過民眾透過橋上觀察，火光映照下的街景顯得格外緊張。店長八田雅表示，「2樓冒出大量濃煙，店外人員紛紛逃出，警方一度指示我們留在店內暫時封閉門窗等待安全」。

消防當局與警方指出，火災源頭為先斗町的一家木造串燒店，該棟建築物共有3層樓，火勢波及相鄰兩棟建築的外牆。消防隊迅速出動控制火勢，約3小時後火勢幾乎被完全撲滅。

據悉，先斗町為京都五大花街之一，以茶屋、飯館和歌舞伎表演聞名，街道狹窄且店家密集。今年先斗町亦因吉澤亮、橫濱流星主演的話題電影《國寶》的拍攝，而受到關注，拍攝地包括先斗町歌舞練場與周邊街道，使得此地成為旅客與電影粉絲熱門朝聖地。

店長八田雅指出，「當天是週六夜晚，正值觀光旺季，店內不少外國觀光客。街道狹窄、店家密集，使得消防車進入相當不易，但幸好大家迅速撤離」。另一名餐飲業者也表示，「窗戶外全是白煙，趕緊讓客人撤離後關店離開，情況相當驚險」。