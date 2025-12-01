智庫「台灣有事」兵推！　日本最壞情況恐4662人死傷

▲台海衝突最壞情境中，日本即使維持中立、僅提供基地讓美軍使用也可能造成嚴重死傷。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國智庫戰略國際問題研究所（CSIS）今年7月公布台海衝突模擬結果，最壞情境中，日本即使維持中立、僅提供基地讓美軍使用，也可能因中國攻擊在日美軍設施而遭殃，死傷人數恐高達4662人。外界擔憂，若北京對台動手，「海上封鎖」恐不再只是戲劇橋段，而是實際會在周邊海域上演的局面。

根據《テレビ朝日系》報導，描述台海衝突的戲劇《零日攻擊》近期受到關注，其中描述中國藉偵察機墜海之名進駐周邊海域、逐步包圍台灣的劇情，被視為貼近現實的可能發展。

事實上，這類情境並非空穴來風。時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台後，中國解放軍就曾以實彈演習全面環繞台灣，發射多枚彈道飛彈，形同預演封鎖態勢。

目前日本中央與地方對於西南群島防衛議題也持續僵持。官房長官木原稔表示，「我國周邊的安全保障環境，已是戰後最為嚴峻且複雜。我認為包括西南地區在內，加強防衛態勢與演訓，是當下最重要的課題。」

沖繩知事玉城丹尼則憂心，基地強化反而可能讓沖繩成為目標，「沖繩絕不能再成為戰場。」他也提到，首相高市早苗、防衛大臣小泉進次郎提出的導彈部隊部署計畫，都讓人覺得是過於急躁的推進，「顯示中央政府對地方狀況理解還不夠，也容易引發誤解。」

▲日本沖繩縣嘉手納美國空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）



CSIS針對中國發動「海上封鎖」的影響進行26輪兵棋推演，聚焦中國以海上封鎖切斷台灣能源補給的情境。結果顯示，台灣天然氣僅能支撐約10天，煤與石油也會在數週到數十週內枯竭；然而若美國及早介入，海上補給仍可能維持。

研究同時指出，若中國封鎖海域，美中爆發軍事衝突機率極高，屆時美國將選擇派出護航艦隊前往台灣，或中國搶先發動攻擊，在美軍全面部署前先行制壓。CSIS資深顧問坎西安（Mark Cancian）警告，在最壞情境中，美中爆發大規模軍事衝突，日本也將遭遇嚴重損害。

坎西安指出，此次模擬假設日本維持中立，僅允許美軍使用基地，仍導致4662人死傷，「美國在對中衝突中將需要日本支援，因為美軍許多部署在日本。封鎖期間，補給船需靠日本港口作為轉運點。」

此外，坎西安還點出了日本必須支援美國的兩大理由，「台灣若被中國統一，下一個目標可能是日本。若日本不提供援助，美國可能從對日安全承諾中撤手。」