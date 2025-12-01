　
連5年必比登！台中名店「木公麥面」熄燈　業者親曝原因

台中東區知名麵店「木公麥面」因租約到期與停車困擾，於11月30日正式熄燈。（圖／翻攝自「木公麥面」臉書）

▲台中東區知名麵店「木公麥面」因租約到期與停車困擾，於11月30日正式熄燈。（圖／翻攝自「木公麥面」臉書）

圖文／CTWANT

位於台中市東區富貴街的知名麵食店「木公麥面」，自2019年開業以來，憑藉招牌牛肉麵、餛飩麵及滷味小菜累積大批忠實顧客，更從2021年起連續五年榮登《米其林指南》必比登推薦名單。然而店家近日透過臉書宣布，因租約到期與長年停車問題導致鄰里不便，已於11月30日正式歇業，引發老饕們不捨與懷念。

「木公麥面」以濃郁湯頭、厚實肉塊與份量驚人的麵碗打響名號，牛肉麵鋪上滿滿牛肉，搭配小白菜與青蔥令人食指大動；餛飩麵更以「比手還大」的碗公著稱，熱氣騰騰讓人一吃就難忘。儘管每週僅營業兩天、每日只開四小時，卻能創下連年登上必比登的成績，可見其受歡迎程度。

「木公麥面」以厚切牛肉、濃郁湯頭聞名，連5年榮登必比登推介。（圖／翻攝自「木公麥面」臉書）

▲「木公麥面」以厚切牛肉、濃郁湯頭聞名，連5年榮登必比登推介。（圖／翻攝自「木公麥面」臉書）

隨著熄燈消息曝光，最後營業日現場湧現大量排隊人潮，顧客席地等候、只為再嚐最後一口熟悉滋味。有食客表示：「吃過幾次，每次都覺得驚艷，知道今天是最後一天，一定要來和它道別。」

老闆詹先生透露，開業七年多來，隨著店鋪知名度提升，用餐人潮也大幅增加，但現址缺乏專用停車空間，導致顧客臨停路邊時經常與鄰居發生摩擦，讓客人用餐時倍感壓力。「其實我們不是被疫情打倒，而是順著租約到期，決定先休息，尋求未來轉型與更合適的環境。」

他也強調，「木公麥面」並未結束，只是暫時告別，「我們的初衷是傳承好滋味、保有慢步調的氣質，下一站會更好。」

這波熄燈潮不只「木公麥面」，同日歇業的還包括彰化鹿港經營30年的老字號冰店「歇腳亭冰城」，因地主將原址收回建案開發而不得不暫時休業。店家也表示將另尋新址，盼日後以更佳方式回歸。

儘管一碗熟悉的牛肉麵暫時無緣再嚐，但不少民眾仍寄望「木公麥面」能早日重返餐飲戰場，再次用那碗充滿溫度的麵食，溫暖老饕的味蕾記憶。

「木公麥面」未來將尋求新址重啟，期待有朝一日再與老顧客相見。（圖／翻攝自「木公麥面」臉書）

▲「木公麥面」未來將尋求新址重啟，期待有朝一日再與老顧客相見。（圖／翻攝自「木公麥面」臉書）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD

