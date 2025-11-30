他「想體驗女友感」徵陪玩東京！全程AA+排行程　網怒：以為車銀優嗎

▲一名想徵伴遊的大學生，想找女生陪玩東京，要求對方排一整天行程，但這段期間都是AA制。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

近日有一名女網友表示自己下班後詢問男友「要不要吃鹹酥雞」，對方主動表示要請客，於是她就估算了2人份的菜色點了365元；未料回家後被男友狂唸「拜金女」，引發熱議。如今，有一名想徵伴遊的大學生稱對日本東京不熟悉，想找女生陪玩，讓他體驗有女友的感覺，不過同時要求對方排一整天行程，且這段期間都是AA制，最後他會請晚餐作為回禮。貼文曝光後引爆網友群嘲，「我以為今年AA界的第一名是365元鹽酥雞男，直到看到了這篇……」。

一名自稱是23歲在日本讀大學的台灣人近日於Threads發文透露，想要體驗有女朋友的感覺，希望能徵到一名女生陪他在東京玩、排好整天行程，可以當作朋友聊天、逛逛就好，「我對東京不熟，希望女生能排好一整天的行程帶我去玩（早到晚），這期間的錢都AA。」

他表示，因為晚餐他想去一間燒肉店用餐，因此那餐他會請客，當作一整天的謝禮，他也透露「期間有什麼小吃之類的，我也可以付錢啦，玩的開心最重要。」他也補充說道，行程也可以一起討論，整天聊天、逛街也行，「女友感可無視」。

該篇貼文曝光後，獲得大票網友熱議，不少人紛紛嘲諷「人窮願望不要太多」、「建議去看一下人家地陪1小時是多少錢，你只請一頓烤肉更何況還是你想吃的，還要人家出自己的錢、還要排行程，去之前還要跟你聊天面試，夠了真的有夠摳」、「哪個女生會圖你一餐燒肉，然後安排整天行程還要伴遊，以為自己是車銀優嗎」、「我以為今年AA界的第一名是365元鹽酥雞男，直到看到了這篇……」。

對於原PO留言解釋「行程可以再討論」，不少人直指他沒發現問題在哪裡，「一般旅伴邀約，發文人會主動寫自己預計的行程，並附註『行程都還可以調整，你想去哪裡也可提出來』，這個才叫都可以再討論」、「如果要邀別人去的話，建議先自己擬好行程比較禮貌」。

