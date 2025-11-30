　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他「想體驗女友感」徵陪玩東京！全程AA+排行程　網怒：以為車銀優嗎

一名想徵伴遊的大學生稱對東京不熟悉，想找女生陪玩，要求對方排一整天行程，但這段期間都是AA制。（示意圖／unsplash）

▲一名想徵伴遊的大學生，想找女生陪玩東京，要求對方排一整天行程，但這段期間都是AA制。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

近日有一名女網友表示自己下班後詢問男友「要不要吃鹹酥雞」，對方主動表示要請客，於是她就估算了2人份的菜色點了365元；未料回家後被男友狂唸「拜金女」，引發熱議。如今，有一名想徵伴遊的大學生稱對日本東京不熟悉，想找女生陪玩，讓他體驗有女友的感覺，不過同時要求對方排一整天行程，且這段期間都是AA制，最後他會請晚餐作為回禮。貼文曝光後引爆網友群嘲，「我以為今年AA界的第一名是365元鹽酥雞男，直到看到了這篇……」。

一名自稱是23歲在日本讀大學的台灣人近日於Threads發文透露，想要體驗有女朋友的感覺，希望能徵到一名女生陪他在東京玩、排好整天行程，可以當作朋友聊天、逛逛就好，「我對東京不熟，希望女生能排好一整天的行程帶我去玩（早到晚），這期間的錢都AA。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，因為晚餐他想去一間燒肉店用餐，因此那餐他會請客，當作一整天的謝禮，他也透露「期間有什麼小吃之類的，我也可以付錢啦，玩的開心最重要。」他也補充說道，行程也可以一起討論，整天聊天、逛街也行，「女友感可無視」。

該篇貼文曝光後，獲得大票網友熱議，不少人紛紛嘲諷「人窮願望不要太多」、「建議去看一下人家地陪1小時是多少錢，你只請一頓烤肉更何況還是你想吃的，還要人家出自己的錢、還要排行程，去之前還要跟你聊天面試，夠了真的有夠摳」、「哪個女生會圖你一餐燒肉，然後安排整天行程還要伴遊，以為自己是車銀優嗎」、「我以為今年AA界的第一名是365元鹽酥雞男，直到看到了這篇……」。

對於原PO留言解釋「行程可以再討論」，不少人直指他沒發現問題在哪裡，「一般旅伴邀約，發文人會主動寫自己預計的行程，並附註『行程都還可以調整，你想去哪裡也可提出來』，這個才叫都可以再討論」、「如果要邀別人去的話，建議先自己擬好行程比較禮貌」。

延伸閱讀
他嘆台灣「薪水像東南亞、物價卻像歐洲」　引發網友2派論戰
北一女高三生墜亡！　同校家長嘆「學生壓力來源複雜」：再和父母說說話好嗎？
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
腹脹「竟是大腸癌」　醫示警5大徵兆
宣布退黨後黃國昌沒關切　李有宜不排除回國民黨再戰2026
黑豹旗／王者再現！平鎮高中締造8冠霸業　5年內第3冠入袋
開幕不到1年！東京來台爆紅大福停賣
比ChatGPT還爛「卻有強大1功能」　他喊比A片猛！網讚：
韓娛大喜之日！3藝人同天結婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12生肖本周運勢　屬鼠者吉星高照、屬狗者迎意外事業財

狂看外國帥哥！女網紅問「你賣嗎？下面不拍嗎？」　網傻眼轟丟臉

他「想體驗女友感」徵陪玩東京！全程AA+排行程　網怒：以為車銀優嗎

12月起賣無人機要先登錄　違者最高罰150萬

金牛座財運提升　12星座運勢！天秤留意交通細節

桃機T3北登機廊廳明天試營運　交通部：增580萬人次服務量

「貓貓蟲咖波」遭出征！中國網友怒喊辱華：你這樣會在大陸消失的

LOPIA起司蛋糕「產地竟是台灣」！總經理解釋：比日本版更好吃

怎麼巧妙結束話題？日本社交達人：用「空氣手機」全心投入演技

跨年卡司「哪個縣市最強？」　一票答案有共識：3大鐵肺歌后集結

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

12生肖本周運勢　屬鼠者吉星高照、屬狗者迎意外事業財

狂看外國帥哥！女網紅問「你賣嗎？下面不拍嗎？」　網傻眼轟丟臉

他「想體驗女友感」徵陪玩東京！全程AA+排行程　網怒：以為車銀優嗎

12月起賣無人機要先登錄　違者最高罰150萬

金牛座財運提升　12星座運勢！天秤留意交通細節

桃機T3北登機廊廳明天試營運　交通部：增580萬人次服務量

「貓貓蟲咖波」遭出征！中國網友怒喊辱華：你這樣會在大陸消失的

LOPIA起司蛋糕「產地竟是台灣」！總經理解釋：比日本版更好吃

怎麼巧妙結束話題？日本社交達人：用「空氣手機」全心投入演技

跨年卡司「哪個縣市最強？」　一票答案有共識：3大鐵肺歌后集結

快訊／捍衛中華男籃主場　游艾喆再戰日本喊話：從第1秒開始專注

少女住院竟遭手肘襲胸　變態行政人員色問：這裡有人碰吼？

黑豹旗／平鎮高中再登王座！　主帥盛讚球隊「全國數一數二穩定」

宏福苑大火7名印傭喪生　45位還下落不明

工科韓女神懷孕「孩子生父斷聯6月」：兩條生命痛苦，報應會還給你

袁艾菲夫妻目睹「猴子自己開窗」跑進家裡！　嚇到急護貓

麥玉珍表態想選台中市長　鄭麗文稱尊重制度：在野提最適合人選

婚禮還是戰場？383對新人婚禮現場爆衝突　只因搶洋芋片遭批「無尊嚴的福利」

林智平41歲續戰靠關懷盃充電　笑稱王勝偉「明年守備往右移」

12生肖本周運勢　屬鼠者吉星高照、屬狗者迎意外事業財

【驚悚連環撞】婦停紅燈突暴衝「撞翻3機車」！　騎士遭拋摔引擎蓋

生活熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

變天！　今全台有雨

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

命理師曝「財神真相」：缺德的人拜拜也沒用

原音與現代聲響交織花蓮FaliFali

V字降溫！　下波連冷4天

在日本生病怎麼辦？　他「善用1服務」大推超方便：症狀都解除了

詐團又有新招！點電費退款簡訊就上當

健身房消費爭議今年創新高　業者曝：每間都是「未爆彈」

台鐵大改點！12月新制懶人包　「1針1億元罕藥」納健保

轉機返台「1原因無法搭」！一票人傻：再便宜也不敢買

跨年卡司「哪個縣市最強？」　一票點名它

年末衝刺！　4生肖貴人運爆棚

更多熱門

相關新聞

第4天了…自來水還有汽油味！汐止人怒

第4天了…自來水還有汽油味！汐止人怒

基隆河八堵抽水站附近河面27日發現油汙，基隆七堵、安樂等區及新北汐止不少住戶反映，家中自來水飄出刺鼻汽油味。事發已第4天，汐止居民無奈在網上訴苦，表示便利商店已買不到桶裝水，公開喊話台水公司應主動分發用水，「有異味就有汙染」、「被汙染的水用戶喝了對肝腎都會有問題！」

Threads史上Olive Young最值得買推薦

Threads史上Olive Young最值得買推薦

男徵陪玩日本　要排行程全AA制被酸爆

男徵陪玩日本　要排行程全AA制被酸爆

前議長李全教被控詐騙　酒商慘揹4500萬債務

前議長李全教被控詐騙　酒商慘揹4500萬債務

5女星同款穿搭大公開

5女星同款穿搭大公開

關鍵字：

Threads伴遊AA周刊王

讀者迴響

熱門新聞

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

變天！　今全台有雨

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面