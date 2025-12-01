「城內分行」被列古蹟　華南銀行無奈提告

▲坐落於台北市中正區博愛路的華南銀行城內分行2度列古蹟，華南銀行無奈之下提起行政訴訟，今年10月29日獲判勝訴。（圖／CTWANT提供）

坐落於台北市中正區博愛路的華南銀行城內分行2023年7月7日被台北市政府文化局登錄為歷史建築。華南銀行不服提起訴願後於同年11月28日被撤銷。孰料，台北市文化局2024年2月2日再度決議將城內分行登錄為歷史建築，並於4月15日公告。華南銀行再提訴願遭駁回後改打行政訴訟官司，今年（2025）10月29日獲得台北高等行政法院的支持戰勝文化局。

CTWANT記者實際至華南銀行城內分行查看系爭建築的實際情況，從對街望去，可見城內分行為4層樓的建築，外觀貼滿陳舊的白色磁磚。騎樓柱子頂端以半圓形的「牛腿」和天花板銜接，而這些「牛腿」也是當年文化局將城內分行登錄為歷史建築的原因之一。

待記者走入城內分行後，可見其內部其實已經被裝潢的非常現代，絲毫沒有殘留過多的歷史氣息，加上華南銀行的行員們皆井然有序的為顧客進行說明，看起來和其他的銀行內部並無太大差別，民眾或許很難把這樣的建築與歷史建築聯想在一起。

據了解，城內分行在日據時期為酒類進口商「近藤商會」在台據點，近藤商會為日本殖民政府重要商會，曾透過「三十四銀行」取得改建工程費低利貸款，推動博愛路街區改建及市容整頓。本案建物於1927年所建立，作為商會的店舖、辦公室、住宅所用，其本體為「前店後住」的和洋混和建物。台灣光復後該棟建築1947年起由華南銀行使用，如今便是坐落於總統府附近的華南銀行城內分行。

▲華南銀行城內分行在日據時期為酒類進口商「近藤商會」在台據點，該棟建築1947年起由華南銀行使用，如今是坐落於總統府附近的城內分行。（圖／翻攝自LF Kelvin臉書）

2023年4月24日台北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀第159次審議會上，委員們考量到華南銀行城內分行建築現況有不少細節如窗框、騎樓牛腿、塔樓裝飾、水管座等，且所在地點是過去擁有「台北新銀座」美名的京町通等理由決議將其登陸為歷史建築，並於同年7月7日公告。

▲北市文化局第159次審議會上，委員們考量到華南銀行城內分行建物保留不少細節如騎樓牛腿（照片右上方華南銀看板左右兩側）等，決議登錄為歷史建築。（圖／CTWANT提供）

華南銀行不服，向北市府提起訴願，認為本案提報人以及審議會的2位委員皆為台灣歷史資源經理學會並沒有做到應迴避而未迴避導致程序有瑕疵。此外，專案小組在審查過程中，並未評估建築「未來保存管理維護」及「指定登錄範圍之影響」違反《文化資產保存法施行細則》正當性。最後，原處分將建築登錄為歷史建築時，將2筆地號土地全納入公告範圍，違反明確性原則及比例原則。

北市府認為，審議會紀錄中未記載文資審議會就本案歷史建物定著土地範圍擴大至空地區域的實質討論和專業判斷內容，因此無法確定原處分就定著土地範圍的公告是否符合合理性及必要性，涉及違反比例原則，於2023年11月28日撤銷原處分。

孰料，同年12月26日台北市文化局邀集華南銀行相關人員至城內分行進行會勘後，於2024年2月2日召開168次審議會再度決議將城內分行登錄為歷史建築，並特地針對登錄範圍增加補充理由，認為登錄範圍必須包含全部土地，並於同年4月15日公告。

事後華南銀行再度向北市府提出訴願，但於2024年12月24日遭到駁回，無可奈何下，華南銀行於今（2025）年向台北高等行政法院提出行政訴訟，北高行於10月29日宣告撤銷城內分行被列為歷史建築的處分以及北市府2024年12月24日的訴願決定。

本刊致電台北市文化局文化資產科，該科官員表示，本案涉及法院見解，預定12月1日針對審議流程進行討論。針對北高行認為指定指理由不明確，文資科認為這是委員的專業判斷，並強調該處為台北市最早發展的一個區域，是一個歷史進程，但法院還是認為此理由不夠明確。至於是否上訴，目前內部還在商討，若沒有要上訴的話，將會再啟動一次文資鑑定，並再重新完整登錄理由。

本刊致電華南銀行詢問有關本案相關回應，華南銀行公關部門表示，本案經台北高等行政法院判決本行勝訴，本行對於相關司法判決予以尊重，並將依後續程序妥適辦理。

