地方 地方焦點

乾泰豐營造助攻守護城市韌性　基隆頒匾致謝災後復原貢獻

▲乾泰豐營造助攻守護城市韌性。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲行動力挺災後復原！乾泰豐營造助攻城市韌性。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市「乾泰豐營造有限公司」長年投入各地災後復原工作，多次在重大天災發生後第一時間馳援受災地區，協助地方盡速恢復正常生活。今年7月中度颱風「丹娜絲」（DANAS）侵襲中南部時，該公司立即派員南下嘉義協助救災；9月強烈颱風「樺加沙」（RAGASA）重創花蓮後，也再度迅速動員投入災後復原與搶通作業，展現企業社會責任。

基隆市消防局長游家懿11月28日代表市長謝國樑，頒贈「感謝狀」及「感謝匾額」，由乾泰豐營造有限公司總經理何沛紳代表受獎。他表示，乾泰豐多年來在多次重大災害中提供即時且堅實的協助，讓災後復原時程大幅縮短，是基隆市重要且值得肯定的防災夥伴。

▲乾泰豐營造助攻守護城市韌性。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市消防局長游家懿（左）頒匾致謝災後復原貢獻；乾泰豐營造有限公司總經理何沛紳（右）。

總經理何沛紳受訪時指出，從去年強烈颱風山陀兒造成基隆重大災情，到今年兩次颱風的搶險經驗，更深刻感受到氣候變遷下自然環境的反撲。他強調，能以行動協助災民重建家園，是公司全體同仁最有成就感的事；無論是路燈修復、道路搶通或淤泥清理，只要能讓城市更快恢復原貌、讓居民回到日常生活，就是最大的喜悅。

游家懿也提到，何沛紳同時身兼基隆市義勇消防總隊團長，長期參與基隆大小公益與防災事務，對城市韌性提升貢獻良多。他並呼籲，極端氣候衝擊愈加明顯，防救災工作絕不可鬆懈，政府與企業需持續攜手合作，強化災害應變能力，共同守護市民安全。

▲乾泰豐營造助攻守護城市韌性。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲乾泰豐營造助攻守護城市韌性。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲乾泰豐營造助攻守護城市韌性。（圖／記者郭世賢翻攝）

