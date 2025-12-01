探12℃！　下波冷空氣時間曝

▲吳德榮說，輕颱天琴在南海減慢打轉後，未來有向西南逼近越南。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周三起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，仍屬東北季風，未達大陸冷氣團定義，但北台明顯轉冷。



吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，台灣上空仍有鬆散中高雲，中部以北有弱降水回波通過，伴隨零星降雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地雲量略增，白天舒適早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周二東北季風影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降；周三起東北季風增強，挾冷空氣南下。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮指出，周三桃園以北、東半部有局部短暫雨；周四、周五水氣略減，迎風面大台北、東半部有局部短暫降雨的機率；周三起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波近似，仍屬東北季風，未達大陸冷氣團定義，但北台明顯轉冷，應注意保暖。

吳德榮表示，周六、周日東北季風減弱，水氣減，迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率，各地氣溫回升。

吳德榮提到，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱天琴在南海減慢打轉後，未來有向西南逼近越南，並逐漸減弱的趨勢，不確定性（紅框）仍很大；最新歐洲模式模擬顯示，下半周菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，將循天琴的動向，通過菲律賓中部進入南海，一路西進，對台亦無威脅。