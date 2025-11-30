美前官員：台軍費朝5%邁進合理　採購訓練同樣關鍵

▲美前官員指出，台灣國防支出在未來幾年提高到GDP5%的目標合理。圖為國軍「漢光41號」演習。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社

面對中共威脅，台灣逐步提高軍費。前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）接受中央社專訪表示，台灣國防支出在未來幾年提高到GDP5%的目標合理，但相關規劃、訓練及軍事採購等，同樣至關重要。

總統賴清德多次表示，按照北約標準，台灣明年度國防預算將超過國內生產毛額（GDP）的3%，並在2030年前達到GDP 5%，展現政府守護國家的決心。不過，美國國防官員則陸續提到台灣應將軍費增至GDP的10%。

曾於拜登政府時期、2021年至2025年初擔任美國國防部印太安全事務助理部長的瑞特納近期在專訪中表示，台灣將國防預算整體比例提高到5%的方向非常重要，「將是強化台灣防衛與韌性的重大一步」。

台軍費增至GDP5%為合理目標 美應動用所有方式盡快交付武器

他認為，5%是未來數年一個合理且合適的目標，台灣應朝此方向努力。儘管如此，不應只以國防支出占比作為衡量台灣戰備程度的主要指標，相關規劃、訓練、軍事採購及本土國防工業基礎發展等方面，同樣至關重要。

他也指出，台灣投資自身安全、提升國防支出、強化國內韌性及發展國防工業基礎的程度，是影響華府如何看待台灣的重要因素。

卸下助理部長一職後、曾於今年5月訪台的瑞特納觀察，台灣政府目前專注推動這些工作，「這向華府傳達了十分重要的訊號」。

美國本月稍早批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，為川普（Donald Trump）2.0首次對台軍售。現任職於華府智庫馬拉松倡議（The Marathon Initiative）的瑞特納對此表示，川普政府推動對外軍售是一件好事。

他指出，外國軍事銷售（Foreign Military Sales, FMS）固然重要，但美國同時採行其他方式同樣重要，「因為我們也需要更快交付武器系統（給台灣）」。例如，拜登政府任內曾透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）計畫、「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA）對台提供軍事援助。

在外國軍事銷售制下，可能需要幾年的時間才能交付武器系統。「總統撥款權」則允許五角大廈從現有庫存中，迅速對外提供防衛物資。

川普對台政策尚不明朗 美國防戰略公布、川普訪中後可望更清晰

另一方面，瑞特納認為，川普2.0對台政策目前仍不明朗，未來幾個月，當美國公布新版「國防戰略」後，將能更清楚五角大廈對台政策及川普政府在安全協助相關議題上的做法。此外，明年美國總統川普與中國國家主席習近平的雙邊會晤也相當重要。

川普預計明年4月訪問北京，瑞特納分析，中國很明顯會試圖利用這些互動機會加強對台施壓與脅迫，「這是可以預期的」。至於川普可能的回應，目前還不得而知。

瑞特納觀察，川普本人對其台灣政策的訊號其實相當不一致，一方面曾表示，台灣對美國在經濟層面非常重要，像是半導體、供應鏈議題，但另一方面，他也明顯希望與習近平達成協議。

瑞特納說：「我們將需要觀察，明年這2種相互競爭的因素如何發展。」

美應助台發展國防工業基礎 台灣自主生產有助提升印太戰力

至於美台合作生產武器方面，瑞特納表示，美國應協助台灣建立本土國防工業基礎，「我們應該用更廣泛的角度來思考」，不僅是共同生產、共同研發，而是要問「有哪些特定技術值得美國移轉給台灣？有哪些有關流程的專業知識可協助？」

他強調，最重要的是，台灣要能自主生產部分軍事系統，以提升印太地區整體戰力。

此外，美國去年主導成立新的區域聯盟「印太產業韌性夥伴」（PIPIR），瑞特納表示，這項計畫主要目的是強化印太地區的供應鏈韌性，台灣在其中顯然扮演重要角色。

美國戰爭部官員日前回覆中央社記者提問證實，台灣以顧問（advisor）身分參與PIPIR。官員說，「台灣的國防工業基礎在印太地區扮演關鍵角色」，因此，台灣是PIPIR計畫的「重要顧問」。