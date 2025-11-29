「她出國拿1小物」外國人狂問想買！一票人認證：全世界只有台灣有

▲外國人看到杯套，紛紛問哪裡可買。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

沒想到平凡無奇的杯套，在外國人眼裡是神物！一名網友笑稱，他在歐洲拿出杯套出來使用，當地人看到後紛紛詢問哪裡可以購買。文章曝光後，一票網友也點頭認證，「全世界只有台灣有杯套」、「韓國人也說看到拿飲料提袋就知道台灣人」、「杯套應該是台灣最好的發明」。

一名網友在Threads表示，他去一趟歐洲旅遊，才知道「只有台灣人在用飲料杯套！」當他拿出杯套時，立刻吸引當地人目光，大家眼睛發亮追問「這要去哪裡有買？」

底下網友大讚，「因為只有台灣人三不五時喝手搖飲」、「跟他說台灣人平均一個人10個」、「下個月去德國的耶誕市集，可以多帶一些去當國民外交」、「知道去歐洲獨旅怎麼賺外快了」、「因為歐洲幾乎都內用，路上很少人拿咖啡飲料杯」、「伸縮證件套也是」、「全世界只有台灣有杯套」。

也有網友有趣分享，「在日本逛服飾店，一進去店員就問我是不是台灣人？我問店員怎麼知道的，她說：只有台灣人會提這種杯袋」、「我在美國玩的時候也是，我拿著杯套，套著我的咖啡在路上走，一個美國媽媽衝過來問我這在哪裡買的」、「我也有帶，也只有我用，杯套應該是台灣最好的發明」、「真的欸，去國外用杯套，都會被他們說：哇這個很方便耶」、「我去年去峇里島的星巴克，拿台灣出的單杯提袋出來，店員又驚又喜」、「韓國人也說看到拿飲料提袋就知道台灣人」。