宏福苑印傭驚魂回憶大火：雇主不信　見2大樓已狂燒…急喊快下樓

大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑印傭驚魂回憶大火：雇主不信　見2大樓已狂燒急喊快下樓

▲▼香港宏福苑發生數十年來最嚴重火災。（圖／路透）

▲香港宏福苑受災者有一些人為外籍家庭幫傭。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

香港新界大埔宏福苑26日發生嚴重火災，造成自1948年以來香港死亡人數最多的一起事故。截至目前，已有128人罹難，約200人仍下落不明。受災者中，包括許多女性外籍家庭幫傭，她們的貢獻與生活條件因此受到關注。

路透社指出，香港約有36萬8000名外籍幫傭，主要來自菲律賓與印尼等亞洲低收入國家，多數與雇主同住在狹小住宅內，負責煮飯、打掃及照護家中長幼。她們每月薪資僅港幣5000元左右（約新台幣2萬元）。

宏福苑8棟樓房中，僅1棟未遭火勢波及。印尼政府29日表示，已有6名印尼公民在火災中喪生；菲律賓則證實有1名公民受重傷、1人失蹤，另有28名疑似居住在宏福苑的菲籍人士下落不明。

在災難中，49歲印尼籍幫傭菲塔（Fita）描述現場混亂，她聽到警鈴、目睹碎片飛散並聞到燒焦氣味時，曾告知雇主火災發生，但對方未立即相信。當她看到兩棟大樓陷入火海後，催促雇主立刻撤離。事後，菲塔表示：「那景象太可怕，我想哭，因為很多人完全不知所措。」她與雇主幸運逃出，目前暫住臨時安置所，並努力聯絡其他受災幫傭朋友。

▲▼香港宏福苑發生數十年來最嚴重火災。（圖／路透）

▲香港宏福苑發生數十年來最嚴重火災。（圖／路透）

剛到港工作的28歲菲律賓幫傭艾卡拉茲（Rhodora Alcaraz）也遇上火災，她在濃煙中抱著雇主3個月大嬰孩，並透過臉書向姊妹發送語音訊息，表示自己非常虛弱、無法呼吸。經消防員救援後，她才獲救。

部分逃出的外籍幫傭透露，雖仍希望繼續工作照顧雇主，但面臨失眠、心理創傷，並擔心未來去向。一位香港社工指出，外籍幫傭是香港經濟重要支柱，卻缺乏發聲機會，因此正努力尋找失聯者並確保其安全。仲介業者呼籲港府，應將宏福苑災民救助金納入外籍幫傭，並協助遺失護照與證件的移工。

11/27 全台詐欺最新數據

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

香港宏福苑近期發生數十年來最嚴重火災，引發社會對大廈外圍棚網安全性的關注。火災期間，大廈竹棚上的棚網在短時間內被燒毀，網路上多段影片引發質疑，認為棚網可能不符合規格。

宏福苑香港宏福苑大火

