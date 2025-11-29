強冷空氣來襲！狂風暴雪局地驟降20℃　 內蒙古氣溫劇烈震蕩

▲內蒙古多地降雪。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象部門29日消息指出，內蒙古在短暫迎來晴朗升溫後，今晚起再度面臨強冷空氣來襲，各地氣溫將劇烈震盪。預計至12月初，多地將降至今年下半年新低，呼倫貝爾市等地白天最高氣溫恐跌破-20℃，寒意驟增。醫師提醒，劇烈降溫易引發心腦血管與呼吸道疾病，民眾須及時添衣保暖。

據《中華網新聞》報導，進入11月下旬以來，內蒙古頻繁遭遇冷空氣侵襲，降溫與風雪反覆登場。昨日在冷空氣持續影響下，中東部多地氣溫進一步下滑，烏蘭察布市及其以東的城鎮整日維持在冰點以下，部分地區伴隨大風，風寒效應明顯；呼和浩特市今仍為晴冷天氣。

隨著冷空氣短暫減弱，今日內蒙古氣溫快速回升。赤峰市、烏蘭察布市與更西側多地最高氣溫可達5至9℃，烏海市及巴彥淖爾市可升至10℃以上。通遼市、錫林浩特市、二連浩特市等地最高氣溫可回至2℃左右。儘管烏蘭浩特市與呼倫貝爾市仍在冰點以下，但整體趨勢略有好轉。

不過，自今晚起，新一輪冷空氣將再度強勢侵襲，使全區氣溫大幅滑落。預計明日至12月2日，多地將降溫6至10℃，西部偏北、中部偏北、偏東及東北部部分地區降幅將超過10℃。以呼和浩特市為例，今明兩日最高氣溫5、6℃，後天降至0℃，12月2日更將跌至-7℃；赤峰市今明兩日最高氣溫6、7℃，後天降至-1℃，12月2日更下探至-10℃。海拉爾、滿洲里更將在12月1日至2日跌破-20℃。未來數日，多地最低氣溫將落至-15℃以下，錫林浩特市、呼倫貝爾市等地可能回落至-25℃，二連浩特市甚至恐遭遇-36℃極端嚴寒。

新一波冷空氣還將帶來大風、沙塵與降雪。未來三至四天，中西部大部分及東部偏南地區將出現5至6級、短時7至8級的西北風或偏西風，局部陣風可達9級；西部偏北地區部分區域可能出現沙塵。中東部多地將出現小雪，部分區域將有中至大雪，東北部局地可能出現暴雪。

28日08時至29日08時，內蒙古中部偏東北和東部偏北地區多雲有小雪，其中呼倫貝爾市西部與中部部分地區為中到大雪；中西部大部分地區有4至5級、短時6至7級、局地8級的偏西風，部分西部偏北地區伴沙塵。

29日08時至30日08時，西部偏東北與中東部多地有分布不均的小雪，錫林郭勒盟中部、赤峰市西北部、興安盟西北部及呼倫貝爾市中東部有中到大雪，局地暴雪。多地風力加強至5至6級、短時7至8級、局地9級偏西風或西北風，並伴隨4至10℃的降溫。

30日08時至12月1日08時，西部偏東北與中東部多地仍有分散性小雪；中西部及中部多地將出現4至7級西北風，並持續降溫4至10℃不等，局地降幅顯著。