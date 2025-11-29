　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

強冷空氣來襲！狂風暴雪局地驟降20℃　 內蒙古氣溫劇烈震蕩

▲內蒙古多地降雪。（圖／翻攝自微博，下同）

▲內蒙古多地降雪。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象部門29日消息指出，內蒙古在短暫迎來晴朗升溫後，今晚起再度面臨強冷空氣來襲，各地氣溫將劇烈震盪。預計至12月初，多地將降至今年下半年新低，呼倫貝爾市等地白天最高氣溫恐跌破-20℃，寒意驟增。醫師提醒，劇烈降溫易引發心腦血管與呼吸道疾病，民眾須及時添衣保暖。

▲▼內蒙古多地降雪。（圖／翻攝自微博）

據《中華網新聞》報導，進入11月下旬以來，內蒙古頻繁遭遇冷空氣侵襲，降溫與風雪反覆登場。昨日在冷空氣持續影響下，中東部多地氣溫進一步下滑，烏蘭察布市及其以東的城鎮整日維持在冰點以下，部分地區伴隨大風，風寒效應明顯；呼和浩特市今仍為晴冷天氣。

隨著冷空氣短暫減弱，今日內蒙古氣溫快速回升。赤峰市、烏蘭察布市與更西側多地最高氣溫可達5至9℃，烏海市及巴彥淖爾市可升至10℃以上。通遼市、錫林浩特市、二連浩特市等地最高氣溫可回至2℃左右。儘管烏蘭浩特市與呼倫貝爾市仍在冰點以下，但整體趨勢略有好轉。

▲▼內蒙古多地降雪。（圖／翻攝自微博）

▲▼內蒙古多地降雪。（圖／翻攝自微博）

不過，自今晚起，新一輪冷空氣將再度強勢侵襲，使全區氣溫大幅滑落。預計明日至12月2日，多地將降溫6至10℃，西部偏北、中部偏北、偏東及東北部部分地區降幅將超過10℃。以呼和浩特市為例，今明兩日最高氣溫5、6℃，後天降至0℃，12月2日更將跌至-7℃；赤峰市今明兩日最高氣溫6、7℃，後天降至-1℃，12月2日更下探至-10℃。海拉爾、滿洲里更將在12月1日至2日跌破-20℃。未來數日，多地最低氣溫將落至-15℃以下，錫林浩特市、呼倫貝爾市等地可能回落至-25℃，二連浩特市甚至恐遭遇-36℃極端嚴寒。

▲▼內蒙古多地降雪。（圖／翻攝自微博）

新一波冷空氣還將帶來大風、沙塵與降雪。未來三至四天，中西部大部分及東部偏南地區將出現5至6級、短時7至8級的西北風或偏西風，局部陣風可達9級；西部偏北地區部分區域可能出現沙塵。中東部多地將出現小雪，部分區域將有中至大雪，東北部局地可能出現暴雪。

▲▼內蒙古多地降雪。（圖／翻攝自微博）

28日08時至29日08時，內蒙古中部偏東北和東部偏北地區多雲有小雪，其中呼倫貝爾市西部與中部部分地區為中到大雪；中西部大部分地區有4至5級、短時6至7級、局地8級的偏西風，部分西部偏北地區伴沙塵。

29日08時至30日08時，西部偏東北與中東部多地有分布不均的小雪，錫林郭勒盟中部、赤峰市西北部、興安盟西北部及呼倫貝爾市中東部有中到大雪，局地暴雪。多地風力加強至5至6級、短時7至8級、局地9級偏西風或西北風，並伴隨4至10℃的降溫。

▲▼內蒙古多地降雪。（圖／翻攝自微博）

30日08時至12月1日08時，西部偏東北與中東部多地仍有分散性小雪；中西部及中部多地將出現4至7級西北風，並持續降溫4至10℃不等，局地降幅顯著。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北退休校長登玉山失聯　擴大搜尋中
《信號》資深男星癌逝！　抗癌3年不敵病魔
小鬼42歲冥誕！峮峮曬1照疑洩思念
熊害京都也淪陷！　「4國語言」立牌警告觀光客
台男阿布達比獲釋　「6天食宿、返台機票」妻要外交部買單
學生問「會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

5歲陸女「遊樂園遭電擊」進ICU　園區甩鍋…母親怒：孩子倒地不起

強冷空氣來襲！狂風暴雪局地驟降20℃　 內蒙古氣溫劇烈震蕩

宏福苑大火保險公司已啟動應急　太平香港：按合約能賠快賠

宏福苑大火釀128死！　勞工處：曾檢查16次、發出6次改善通知

《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

10多天未排便！老伯送醫開刀「屎竟從嘴巴噴出」　再晚一天下場慘

宏福苑大火128死！公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜色」遭罵翻

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦泣：他真的好聰明

宏福苑惡火被疑「沒用直升機」救火　消防處長：會加劇火勢

宏福苑驚傳「坐計程車偷物資」　他火大轟：比乞丐還可憐

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

5歲陸女「遊樂園遭電擊」進ICU　園區甩鍋…母親怒：孩子倒地不起

強冷空氣來襲！狂風暴雪局地驟降20℃　 內蒙古氣溫劇烈震蕩

宏福苑大火保險公司已啟動應急　太平香港：按合約能賠快賠

宏福苑大火釀128死！　勞工處：曾檢查16次、發出6次改善通知

《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

10多天未排便！老伯送醫開刀「屎竟從嘴巴噴出」　再晚一天下場慘

宏福苑大火128死！公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜色」遭罵翻

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦泣：他真的好聰明

宏福苑惡火被疑「沒用直升機」救火　消防處長：會加劇火勢

宏福苑驚傳「坐計程車偷物資」　他火大轟：比乞丐還可憐

嘉義市智慧停車系統落後　議員喊話一個月內規劃示範區

出國順便燙染「2、3千搞定」！他傻眼台灣要5千　一票有感點頭

退休校長登玉山後四峰失聯　搜救人員圓峰山屋山域搜尋

空巴召修令波及台灣虎航　明天8架次日韓班機延後飛

2025 Lyst Q3熱門單品TOP10！泰勒絲求婚洋裝成爆款　樂福鞋稱霸秋冬主場

童年也遇火災「油氣不斷爆炸」！　女星樂瞳痛心：全家人宛如逃難

航空公司砸錢拍短劇！電商、飲料廣告來了…平台揭殘酷：觀眾只給1秒

疑中國豬仔「偷渡泰國」誤踩地雷！闖邊境被炸　血肉模糊畫面曝

台南北區長興生態寵物公園29日啟用　免費狂犬病疫苗+七合一限量搶

恐怖畫面曝！苗栗自小客鬼飄撞斷燈桿　路人夫妻被推落大排

【燒成廢墟】宏福苑慘遭惡火肆虐 震撼衛星對比照曝！ #香港

大陸熱門新聞

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

宏福苑惡火　「最靈車公廟」新年下簽預警

宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

宏福苑前保安主管爆：警鐘被關掉　成128死浩劫幫凶

宏福苑大火128死！公務員選舉宴「敏感菜色」遭罵

沒用直升機灌救宏福苑惡火　消防處長：會加劇火勢

快訊／宏福苑大火「最新調查結果」出爐！

宏福苑慘劇已128死！廉政公署拘捕8人

10多天未排便！老伯送醫開刀「屎竟從嘴巴噴出」

海基會：陸客遊金門不再「爆買」

宏福苑驚傳「坐計程車偷物資」　他火大轟：比乞丐還可憐

陸民企研發「高超音速導彈」完成基本型量產 射程可達1300公里

宏福苑惡火！　建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保

高市稱無認定台灣地位　中方嗆：不思悔改

更多熱門

相關新聞

斷崖式降溫來了！明晚急凍剩12度

斷崖式降溫來了！明晚急凍剩12度

台灣在本週將面臨兩波東北季風接力來襲，溫度起伏明顯，夜晚與清晨偏冷、白天有陽光時仍偏暖，屬於「日夜溫差大」的型態。天氣風險公司資深顧問吳聖宇接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，降溫從今（週一）晚上開始，真正偏冷出現在週二晚間到週三清晨，中北部與東北部空曠地區低溫可能降到約12至14度，屬輻射冷卻作用所造成，不過低溫時間不會太長。

下周一入夜變天「北部轉濕涼」　2地雨下5天

下周一入夜變天「北部轉濕涼」　2地雨下5天

玉山入秋首降雪！排雲山莊下10分鐘山友驚喜

玉山入秋首降雪！排雲山莊下10分鐘山友驚喜

快訊／玉山降初雪！持續30分鐘　最新畫面曝

快訊／玉山降初雪！持續30分鐘　最新畫面曝

武漢迎今冬第一抹雪景！

武漢迎今冬第一抹雪景！

關鍵字：

內蒙古強冷空氣降溫降雪大風

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

「張君雅小妹妹」結婚了！

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

AV女優當小三　悄悄引退消失

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面