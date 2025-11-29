乳牛裝置美拍、畜禽產品促銷　桃園「楊梅畜產嘉年華」登場

▲乳牛裝置美拍。（圖／農業局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2025楊梅畜產嘉年華」活動，29日於楊梅休閒農業區展開。副秘書長金志聿指出，今年活動結合桃園仙草花嘉年華及富岡鐵道藝術節，以「農業 × 花海 × 藝術」為核心，打造桃園秋冬最具特色的複合型盛典。

金志聿表示，桃園是北台灣重要畜牧生產地，產值逾48億，穩居北台第一，從豬、雞、蛋、乳品到加工食品皆具備完整產業鏈，包括有油花界愛馬仕之稱的桃園黑毛豬、營養肉雞及雞蛋、營養午餐中重要的鮮奶，畜牧三巨頭都聚集在楊梅。市府今年同步串聯畜產嘉年華、仙草花嘉年華與富岡鐵道藝術節3大活動，透過整合將農業、觀光與文化能量再升級，讓更多人認識楊梅與富岡地區特色亮點，體驗豐富多元的地方魅力。

農業局長陳冠義表示，楊梅畜產嘉年華以推廣在地優質畜禽產品為重點，市府與在地業者共同推出多項限定促銷活動，包括：楊梅區農會及桃園市養豬、養牛、養雞等3大產業協會推廣產品，如仙草烏骨雞湯、牛奶製品、雞蛋禮盒及鹹豬肉、豬肉乾等。

陳冠義說明，本次活動限定推出的仙草烏骨雞湯更是合作亮點之一，結合仙草花節意象，以在地食材與國產雞肉熬煮出溫潤香氣佳餚。現場同步提供國產鮮乳、雞蛋、黑豬肉等桃園在地高品質農畜產品販售，活動將持續至12月7日止。

楊梅畜產嘉年華活動，也在現場推廣在地優質畜禽產品，包括推出限定仙草烏骨雞湯、還有「哞哞牛」、「花花牛」、「乳乳牛」、「活動主題牧草捲」等4大Q萌畜牧主題美拍裝置，邀請全台遊客一起來拍美照、品美食。