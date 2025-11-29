　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

希特勒回來了？　納米比亞議員5連霸「選民超愛他」

▲▼希特勒回來了？　納米比亞議員5連霸「選民超愛他」。（圖／翻攝奧沙納地區委員會）

▲阿道夫·希特勒·烏諾納在本月地方選舉中，第5度連任成功。（圖／翻攝奧沙納地區委員會，下同。）

記者吳美依／綜合報導

納米比亞（Namibia）地方選舉結果出爐，勝選者名單之中卻驚見「阿道夫·希特勒」，這名議員甚至已經是第5度連任成功，顯示深獲選民青睞，引發各界熱議。

《獨立報》、《新聞週刊》等外媒報導，59歲的阿道夫·希特勒·烏諾納（Adolf Hitler Uunona）隸屬執政黨「西南非洲人民組織」（SWAPO），2004年起成為奧沙納（Oshana）的奧彭嘉（Ompundja）選區議員，2020年曾以85%得票率勝選，在這個人口不到5000人的北部小選區享有極高聲望。

由於票數差距懸殊，他已於26日自行宣布第5度連任成功，同時正式宣布已從身分證件中移除「希特勒」這個中間名，今後將以阿道夫·烏諾納的身份從政。

▲▼希特勒回來了？　納米比亞議員5連霸「選民超愛他」。（圖／翻攝奧沙納地區委員會）

烏諾納接受當地媒體採訪時說，他經常被拿來跟納粹領袖相提並論，或被誤以為認同納粹思想，但「我根本不認識那個人，我的名字不是阿道夫·希特勒，我是阿道夫·烏諾納。」他擔心這個爭議姓名對政治形象造成負面影響，因此決定改名。

由於納米比亞在1884年至1915年曾是德國殖民地，日耳曼語系姓名在當地並不罕見。事實上，烏諾納長期主張反種族隔離運動，他向德國《圖片報》透露，父親為他取名時並不了解納粹希特勒的歷史，「對於小時候的我來說，這是一個很正常的名字，長大後才明白這個人想要征服全世界。我跟這些事情一點關係都沒有。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北退休校長登玉山失聯　擴大搜尋中
《信號》資深男星癌逝！　抗癌3年不敵病魔
小鬼42歲冥誕！峮峮曬1照疑洩思念
熊害京都也淪陷！　「4國語言」立牌警告觀光客
台男阿布達比獲釋　「6天食宿、返台機票」妻要外交部買單
學生問「會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

疑中國豬仔「偷渡泰國」誤踩地雷！闖邊境被炸　血肉模糊畫面曝

希特勒回來了？　納米比亞議員5連霸「選民超愛他」

泰國南部水災162死！恐怖汪洋畫面曝　合艾「3.3萬房屋」遭毀

俄軍「夜襲基輔」1死15傷！　數百架無人機、飛彈狂轟6小時

秘魯邊境「進入緊急狀態」！　防堵非法移民大量湧入

新好男孩成員提告　女鄰居闖1.2億濱海豪宅私人沙灘還偷拍

熊害京都也淪陷！市府「4國語言」立牌警告觀光客　嵐山也能遇熊

首創！日本推出「熊保險」　觀光業被迫關門可理賠

201男同志全裸被逮！大馬地下「多P性愛基地」　滿地套套戰況激

友邦聖文森政黨輪替　主張「與台斷交」新民主黨勝選

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

疑中國豬仔「偷渡泰國」誤踩地雷！闖邊境被炸　血肉模糊畫面曝

希特勒回來了？　納米比亞議員5連霸「選民超愛他」

泰國南部水災162死！恐怖汪洋畫面曝　合艾「3.3萬房屋」遭毀

俄軍「夜襲基輔」1死15傷！　數百架無人機、飛彈狂轟6小時

秘魯邊境「進入緊急狀態」！　防堵非法移民大量湧入

新好男孩成員提告　女鄰居闖1.2億濱海豪宅私人沙灘還偷拍

熊害京都也淪陷！市府「4國語言」立牌警告觀光客　嵐山也能遇熊

首創！日本推出「熊保險」　觀光業被迫關門可理賠

201男同志全裸被逮！大馬地下「多P性愛基地」　滿地套套戰況激

友邦聖文森政黨輪替　主張「與台斷交」新民主黨勝選

嘉義市智慧停車系統落後　議員喊話一個月內規劃示範區

出國順便燙染「2、3千搞定」！他傻眼台灣要5千　一票有感點頭

退休校長登玉山後四峰失聯　搜救人員圓峰山屋山域搜尋

空巴召修令波及台灣虎航　明天8架次日韓班機延後飛

2025 Lyst Q3熱門單品TOP10！泰勒絲求婚洋裝成爆款　樂福鞋稱霸秋冬主場

童年也遇火災「油氣不斷爆炸」！　女星樂瞳痛心：全家人宛如逃難

航空公司砸錢拍短劇！電商、飲料廣告來了…平台揭殘酷：觀眾只給1秒

疑中國豬仔「偷渡泰國」誤踩地雷！闖邊境被炸　血肉模糊畫面曝

台南北區長興生態寵物公園29日啟用　免費狂犬病疫苗+七合一限量搶

恐怖畫面曝！苗栗自小客鬼飄撞斷燈桿　路人夫妻被推落大排

【公主請回家】歐告還給我穿小洋裝XD

國際熱門新聞

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

宏都拉斯大選將掀牌　彭博：台灣有望罕見勝北京

高爾夫球場活春宮！「肉體交疊」畫面曝

宏都拉斯選前震撼彈　川普突宣布特赦前總統

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

重機網美遭輾斃　最後PO文成死亡預言

東南亞洪災超過300人罹難！太平間爆滿

香港大火128死！庫克：Apple將捐款救災

川普下令重審「19國公民綠卡」發放資格

澤倫斯基最強心腹遭搜查後請辭

空巴召回！全日空取消65航班　澳機場大亂

石破茂稱「台灣是中國一部分」　中國使館轉傳

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

更多熱門

相關新聞

謝龍介稱有「機密訊息」連問會不會選台北市長　卓揆備詢忍不住笑場

謝龍介稱有「機密訊息」連問會不會選台北市長　卓揆備詢忍不住笑場

行政院長卓榮泰今（28日）率部會閣員至立院施政報告並備質詢，藍委謝龍介質詢時神秘兮兮表示，自己接到極機密訊息，「明年你會參選台北市長嗎？」卓榮泰連連否認「我絕對不會是台北市長候選人」，謝龍介也追問，若是總統兼任黨主席賴清德堅持徵召？「我很了解賴清德，我覺得清德兄最後一定會徵召你參選」。卓榮泰也忍不住笑場，並回應，「好險你不是總統」。最後謝龍介送上祝福後結束這段質詢。

台灣等得到2028年選舉？　國台辦：台獨與台海和平水火不容

台灣等得到2028年選舉？　國台辦：台獨與台海和平水火不容

鄭麗文嗆民進黨破壞民主　綠酸：稱「共軍圍台是保護台灣」的才是

鄭麗文嗆民進黨破壞民主　綠酸：稱「共軍圍台是保護台灣」的才是

沈伯洋選台北市長支持者憂被糟蹋　曹興誠：怕對手不敢選才是丟臉

沈伯洋選台北市長支持者憂被糟蹋　曹興誠：怕對手不敢選才是丟臉

黃榮利正式投入縣長選戰

黃榮利正式投入縣長選戰

關鍵字：

納米比亞選舉阿道夫希特勒改名

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

「張君雅小妹妹」結婚了！

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

AV女優當小三　悄悄引退消失

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面