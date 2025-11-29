希特勒回來了？　納米比亞議員5連霸「選民超愛他」

▲阿道夫·希特勒·烏諾納在本月地方選舉中，第5度連任成功。（圖／翻攝奧沙納地區委員會，下同。）



記者吳美依／綜合報導

納米比亞（Namibia）地方選舉結果出爐，勝選者名單之中卻驚見「阿道夫·希特勒」，這名議員甚至已經是第5度連任成功，顯示深獲選民青睞，引發各界熱議。

《獨立報》、《新聞週刊》等外媒報導，59歲的阿道夫·希特勒·烏諾納（Adolf Hitler Uunona）隸屬執政黨「西南非洲人民組織」（SWAPO），2004年起成為奧沙納（Oshana）的奧彭嘉（Ompundja）選區議員，2020年曾以85%得票率勝選，在這個人口不到5000人的北部小選區享有極高聲望。

由於票數差距懸殊，他已於26日自行宣布第5度連任成功，同時正式宣布已從身分證件中移除「希特勒」這個中間名，今後將以阿道夫·烏諾納的身份從政。

烏諾納接受當地媒體採訪時說，他經常被拿來跟納粹領袖相提並論，或被誤以為認同納粹思想，但「我根本不認識那個人，我的名字不是阿道夫·希特勒，我是阿道夫·烏諾納。」他擔心這個爭議姓名對政治形象造成負面影響，因此決定改名。

由於納米比亞在1884年至1915年曾是德國殖民地，日耳曼語系姓名在當地並不罕見。事實上，烏諾納長期主張反種族隔離運動，他向德國《圖片報》透露，父親為他取名時並不了解納粹希特勒的歷史，「對於小時候的我來說，這是一個很正常的名字，長大後才明白這個人想要征服全世界。我跟這些事情一點關係都沒有。」