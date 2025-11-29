新好男孩成員提告　女鄰居闖1.2億濱海豪宅私人沙灘還偷拍

▲布萊恩萊特爾2023年以380萬美元購入3房4衛的海濱豪宅。（圖／翻攝自Google Maps）

記者詹雅婷／綜合報導

美國知名男團「新好男孩」成員布萊恩萊特爾（Brian Littrell）與鄰居爆發法律糾紛鬧上法庭，現年50歲的他控告67歲女鄰居多次非法闖入其價值380萬美元（約新台幣1.2億元）的佛州濱海豪宅私人海灘。

紐約郵報、每日郵報報導，布萊恩萊特爾今年9月19日對女鄰居希爾（Carolyn Barrington Hill）提告，指控她在4月至9月期間反覆闖入他家，還無視多個「禁止進入」標示。根據法律文件，希爾被控在4月26日、5月4日、5月25日、6月11日、8月5日、8月17日、9月6日非法侵入且拒絕離開他家，還在未經同意的狀態下拍攝布萊恩萊特爾一家的影片。

即便布萊恩萊特爾一家擺放椅子、遮陽傘、小桌子來標示他家的邊界，但對方依舊不理。希爾還大聲辱罵布萊恩萊特爾一家的物業管理人員，並在被告知擅闖私人地產之後仍拒絕離開。

▲布萊恩萊特爾對一名女鄰居提告。（圖／翻攝自臉書）

根據法律文件，布萊恩萊特爾及其家人被迫雇用安全人員來保護自己免受希爾的騷擾。訴訟稱，希爾的騷擾行為給布萊恩萊特爾及其妻子莉安（Leighanne Littrell）等人造成精神方面的困擾，且干擾一家人對海灘的使用。

布萊恩萊特爾的BLB Beach Hut公司是在2023年以380萬美元購入這棟3房4衛的海濱豪宅。他的律師提克汀（Peter Ticktin）表示，布萊恩萊特爾當初買房的時候彷彿置身天堂，因為他與家人能擁有一棟以美麗私人海灘為後院的房子。

根據佛州法律，高潮線以下的沙灘屬於公共區域，高潮線以上的乾燥沙地則可為私人擁有，不過已有部分城鎮通過規定允許公眾使用私人擁有的海灘。目前希爾已提出駁回動議，聲稱訴訟在法律上有缺陷，聽證會預定於12月11日舉行。