國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普再度暗示挑戰「第3任期」？發AI合成照惹議　美國憲法成枷鎖

▲▼11月27日感恩節，川普在佛羅裡達州棕櫚灘與軍人通話後，與媒體成員交談。（圖／路透）

▲11月27日感恩節，川普在佛羅裡達州棕櫚灘與軍人通話後，與媒體成員交談。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近日在自家社群平台上傳一張AI合成圖片，畫面中他手舉寫著「TRUMP2028, YES」的標語，再度被外界解讀為暗示挑戰第三任期。然而依據美國憲法第22條修正案，總統不得連任超過兩屆。儘管如此，川普近期多次以玩笑式語氣或模糊說法暗示「想再選一次」，引發外界關注是否刻意操作政治訊號。

川普28日社群平台Truth Social帳號貼出AI合成的宣傳照，畫面中他高舉「TRUMP2028, YES」字牌，明確寫出2028年總統大選年份。由於美國將在2028年11月選出第48任總統，這張圖片立即引發外界揣測，是否象徵他正在試探民意、再次拋出挑戰第三任期的可能性。

除了圖片本身，川普也在貼文寫下「TRUMPLICANS!」，被認為是將自己的姓氏「Trump」與共和黨人Republican結合的自創單字。事實上，他兩天前才發文表示，自己發明了「TEPUBLICAN」或「TPUBLICAN」等新詞，用來稱呼「川普共和黨人」，似乎持續強調個人在共和黨內的主導地位和其宣稱的優秀政策。

▲▼川普暗示挑戰「第三任期」。（圖／翻攝自Truth Social）

▲川普暗示挑戰「第三任期」。（圖／翻攝自Truth Social）

依照美國《憲法》修正案第22條規定：「任何人不得當選總統職務超過兩次。」川普目前正處於第二個任期，法律上並無再度參選的可能。然而，他過去數月來多次對外語帶保留、半開玩笑地提到「想再選一次」，讓相關議題持續在政壇引起討論。

今年9月30日，川普在與民主黨領袖商討避免政府關門前夕，也在Truth Social上傳多張橢圓形辦公室內部照，畫面特意呈現他桌上擺放寫有「Trump2028」字樣的帽子，當時亦被外界視為刻意放話。

10月底巡訪亞洲期間，當記者在專機上詢問是否打算挑戰第三任時，他也回答「我想」，但又在另一次表態中表示，「法律不允許，看起來很明確」，仍刻意留下模糊空間，並補上一句，「很遺憾」。

美國政壇部分觀察家認為，川普本人也清楚現階段兩黨勢均力敵，國會席次接近五五波，在此情況下要推動修憲幾乎不可能。他多次拋出該議題，可能是為了維持影響力、避免第二任期提前陷入「跛腳總統」困境，因此選擇不時釋出模稜兩可的訊息，藉此穩固政治能量與媒體注意力。

11/27 全台詐欺最新數據

北美要聞川普第三任期美國總統美國憲法

