　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CNN：美軍加勒比海攻擊毒品走私船　疑「二度擊殺」倖存者！

▲▼ 美國福特號航空母艦打擊群駛向加勒比海。（圖／路透）

▲美國福特號航空母艦打擊群駛向加勒比海。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美軍今年9月在加勒比海對一艘疑似毒品走私船展開攻擊，累計造成11人死亡。美媒揭露，美軍在首次攻擊後仍有倖存者，因此隨後再次出手擊殺。此舉引爆華府內部與國際社會對攻擊合法性的爭議。儘管美國國防部強調行動合法，且川普政府表示鎖定的是與販毒集團相關的「恐怖分子」，但多名法律專家與國會議員仍質疑美軍違法。

多名知情人士向美媒《CNN》透露，美軍今年9月2日首先在加勒比海對該艘疑似毒品走私船發動攻擊，使船隻失去動力並造成多人死亡，但美軍研判仍有倖存者落海。其後，軍方再次實施第二次攻擊，不僅擊沉船隻，也擊殺剩餘船員，使死亡人數達到11人。

美國總統川普當天雖然宣布美軍在加勒比海採取「動能打擊」，但政府並未公開承認曾擊殺倖存者。

其中一名消息人士指出，美國國防部長赫格塞斯在任務前要求軍方確保殲滅船上所有人，但不清楚他在第二次攻擊前是否知悉仍有人存活。美軍事後向國會簡報時則表示，第二次攻擊是為了確保船隻沉沒，避免對海上航行造成危險。然而，這次事件仍是美軍已知唯一一起「明確擊殺倖存者」的案例。

▲▼美國國防部長赫格塞斯5日抵達美國國會大廈，針對加勒比海涉嫌販毒船隻的軍事打擊行動舉行簡報會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長赫格塞斯抵達美國國會大廈，針對加勒比海涉嫌販毒船隻的軍事打擊行動舉行簡報會。（圖／達志影像／美聯社）

外界質疑，被攻擊者是否屬於「戰鬥員」。川普政府一再宣稱，美軍鎖定的是與約24個販毒集團相關、與美國處於「武裝衝突狀態」的成員，行動完全符合《武裝衝突法》。

但多名國際法專家強調，疑似毒販本質上仍屬於平民，而非戰鬥員，美軍對其實施致命攻擊恐已構成「法外處決」。即使對方為戰鬥員，《武裝衝突法》依然禁止攻擊已「喪失戰鬥能力」的個體。

美國國會內也出現強烈批評聲浪。民主黨籍眾議員迪恩（Madeleine Dean）直指，政府從未與國會討論過這些行動，「我在機密資訊室查看相關文件，內容根本沒有交代船隻被擊沉與船上人員遭殺害的實際原因。」

報導也指出，英國因認定美軍行動可能違法，已停止向美方分享加勒比海疑似毒品走私船的情報。

此外，美國南方司令部（SOUTHCOM）司令霍爾西（Alvin Holsey）上將也因質疑行動合法性，曾在與赫格塞斯等高層的會議中提出請辭。他預計12月離任，僅任職一年。多名現任與前任軍法官同樣認為，從目前已知資訊來看，美軍的攻擊「似乎不具合法性」。

值得注意的是，在另一宗10月的攻擊事件中，川普政府曾救起兩名倖存者並將其遣返。外界質疑，為何9月2日的倖存者無法獲救、反而遭擊殺。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
128死！港公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜名」遭罵翻
不甩藍修法擴大中配參政　內政部公告「明年選舉要具結國籍」
謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到請馬上報警
19年飛碟晚餐無預警收攤　陳揮文親曝「被離職」
桃園某國中生墜樓！　導師曝在校表現
日歌手上海開唱　突遭「斷電切掉」一臉錯愕下台
台糖出手了！日本老闆獲「超巨大禮」　網驚：滿滿台灣味

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳美準備承認「俄占烏克蘭領土」控制權　包括克里米亞

CNN：美軍加勒比海攻擊毒品走私船　疑「二度擊殺」倖存者！

重機網美「遭聯結車輾斃」！最後PO文揭1事　竟成死亡預言

男女球友「肉體交疊」！高爾夫球場活春宮畫面曝　她傻眼PO網

遭反貪調查後請辭　澤倫斯基心腹喊：我準備上戰場了

川普再度暗示挑戰「第3任期」？發AI合成照惹議　美國憲法成枷鎖

英特爾前CEO：量子運算2年後成為主流　「戳破AI泡沫」

川普下令：境內移民「庇護申請」全面暫停　華府槍擊犯4月剛獲庇護

空巴召回衝擊！全日空「取消65航班」影響9400人　澳洲機場也大亂

台提國防特別預算　美學者：需先取得可盡快部署戰力

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

傳美準備承認「俄占烏克蘭領土」控制權　包括克里米亞

CNN：美軍加勒比海攻擊毒品走私船　疑「二度擊殺」倖存者！

重機網美「遭聯結車輾斃」！最後PO文揭1事　竟成死亡預言

男女球友「肉體交疊」！高爾夫球場活春宮畫面曝　她傻眼PO網

遭反貪調查後請辭　澤倫斯基心腹喊：我準備上戰場了

川普再度暗示挑戰「第3任期」？發AI合成照惹議　美國憲法成枷鎖

英特爾前CEO：量子運算2年後成為主流　「戳破AI泡沫」

川普下令：境內移民「庇護申請」全面暫停　華府槍擊犯4月剛獲庇護

空巴召回衝擊！全日空「取消65航班」影響9400人　澳洲機場也大亂

台提國防特別預算　美學者：需先取得可盡快部署戰力

核三退役才半年就談重啟　王鴻薇批民進黨：既知如此當初何必關廠

國軍薪資規畫出爐不「普加」3萬　3類官兵優先加薪最高1.36萬

傳美準備承認「俄占烏克蘭領土」控制權　包括克里米亞

大讚徐若熙似岸孝之　日媒曝軟銀15億日圓+1優勢勝出

婦投資花崗岩險被騙30萬　詐團英文超破拼錯「 English」露餡

空巴客機急發適航令「國籍航空67架」　民航局下令明8時前檢修

宏福苑大火128死！公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜色」遭罵翻

70歲中風婦病逝！照顧她5年同居男淚崩　屏東枋寮警伸援手

她發燒腹痛送急診「膽管已阻塞」！醫示警7症狀：嚴重恐敗血症

CNN：美軍加勒比海攻擊毒品走私船　疑「二度擊殺」倖存者！

【把自己賣掉？】鑽好市多貨架「露乳拍照」 網黃2人組：一時興起

國際熱門新聞

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

宏都拉斯選前震撼彈　川普突宣布特赦前總統

宏都拉斯大選將掀牌　彭博：台灣有望罕見勝北京

東南亞洪災超過300人罹難！太平間爆滿

香港大火128死！庫克：Apple將捐款救災

澤倫斯基最強心腹遭搜查後請辭

空巴召回！全日空取消65航班　澳機場大亂

石破茂稱「台灣是中國一部分」　中國使館轉傳

川普下令重審「19國公民綠卡」發放資格

凱特穿回舊衣　網一看心疼：瘦到像棒棒糖

日本女市長與已婚男下屬開房10次！請辭獲准

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

更多熱門

相關新聞

美國施壓台灣買武器？　王婉諭打臉：是因為隔壁有一個惡鄰居

美國施壓台灣買武器？　王婉諭打臉：是因為隔壁有一個惡鄰居

總統賴清德日前召開記者會，宣布擬於未來8年，投入總經費1.2兆元的國防特別預算，藉以提升台灣面對中國威脅的防衛能力，然而，卻遭輿論質疑，該規劃係受到美方的施壓。對此，時代力量黨主席王婉諭昨（28日）表示，拿著飛彈對準台灣，並且不放棄武力侵略的，從頭到尾都是中國，增加國防預算的根本，是因為我們隔壁有一個隨時準備動手的惡鄰居。

川普又暗示挑戰「第3任期」？AI合成照惹議

川普又暗示挑戰「第3任期」？AI合成照惹議

川普下令：境內移民「庇護申請」全面暫停！

川普下令：境內移民「庇護申請」全面暫停！

台提國防特別預算　專家籲先打造快捷戰力

台提國防特別預算　專家籲先打造快捷戰力

宏都拉斯選前震撼彈　川普突宣布特赦前總統

宏都拉斯選前震撼彈　川普突宣布特赦前總統

關鍵字：

北美要聞加勒比海毒運船美國川普赫格塞斯

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

「張君雅小妹妹」結婚了！

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

AV女優當小三　悄悄引退消失

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面