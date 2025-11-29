CNN：美軍加勒比海攻擊毒品走私船　疑「二度擊殺」倖存者！

▲美國福特號航空母艦打擊群駛向加勒比海。（圖／路透）

美軍今年9月在加勒比海對一艘疑似毒品走私船展開攻擊，累計造成11人死亡。美媒揭露，美軍在首次攻擊後仍有倖存者，因此隨後再次出手擊殺。此舉引爆華府內部與國際社會對攻擊合法性的爭議。儘管美國國防部強調行動合法，且川普政府表示鎖定的是與販毒集團相關的「恐怖分子」，但多名法律專家與國會議員仍質疑美軍違法。

多名知情人士向美媒《CNN》透露，美軍今年9月2日首先在加勒比海對該艘疑似毒品走私船發動攻擊，使船隻失去動力並造成多人死亡，但美軍研判仍有倖存者落海。其後，軍方再次實施第二次攻擊，不僅擊沉船隻，也擊殺剩餘船員，使死亡人數達到11人。

美國總統川普當天雖然宣布美軍在加勒比海採取「動能打擊」，但政府並未公開承認曾擊殺倖存者。

其中一名消息人士指出，美國國防部長赫格塞斯在任務前要求軍方確保殲滅船上所有人，但不清楚他在第二次攻擊前是否知悉仍有人存活。美軍事後向國會簡報時則表示，第二次攻擊是為了確保船隻沉沒，避免對海上航行造成危險。然而，這次事件仍是美軍已知唯一一起「明確擊殺倖存者」的案例。

▲美國國防部長赫格塞斯抵達美國國會大廈，針對加勒比海涉嫌販毒船隻的軍事打擊行動舉行簡報會。（圖／達志影像／美聯社）

外界質疑，被攻擊者是否屬於「戰鬥員」。川普政府一再宣稱，美軍鎖定的是與約24個販毒集團相關、與美國處於「武裝衝突狀態」的成員，行動完全符合《武裝衝突法》。

但多名國際法專家強調，疑似毒販本質上仍屬於平民，而非戰鬥員，美軍對其實施致命攻擊恐已構成「法外處決」。即使對方為戰鬥員，《武裝衝突法》依然禁止攻擊已「喪失戰鬥能力」的個體。

美國國會內也出現強烈批評聲浪。民主黨籍眾議員迪恩（Madeleine Dean）直指，政府從未與國會討論過這些行動，「我在機密資訊室查看相關文件，內容根本沒有交代船隻被擊沉與船上人員遭殺害的實際原因。」

報導也指出，英國因認定美軍行動可能違法，已停止向美方分享加勒比海疑似毒品走私船的情報。

此外，美國南方司令部（SOUTHCOM）司令霍爾西（Alvin Holsey）上將也因質疑行動合法性，曾在與赫格塞斯等高層的會議中提出請辭。他預計12月離任，僅任職一年。多名現任與前任軍法官同樣認為，從目前已知資訊來看，美軍的攻擊「似乎不具合法性」。

值得注意的是，在另一宗10月的攻擊事件中，川普政府曾救起兩名倖存者並將其遣返。外界質疑，為何9月2日的倖存者無法獲救、反而遭擊殺。