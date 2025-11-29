比賽生吞活蟑螂！　美32歲男「蟲屍卡呼吸道」窒息慘死

▲男子比賽生吞昆蟲，卻窒息身亡。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州一名32歲男子阿奇博德（Edward Archbold）2012年參加爬蟲動物專賣店舉辦的比賽時，為了贏得一條巨蟒而狂吞數十隻活蟑螂，然而沒過多久他卻突然倒下並開始嘔吐，緊急送醫後仍不治身亡，最終確認是因蟑螂肢體阻塞呼吸道導致窒息死亡。

根據《鏡報》報導，這場致命競賽在佛州迪爾菲爾德海灘的班西格爾爬蟲店（Ben Siegel Reptile Store）舉行，當時約有30名參賽者參與。根據在場的佛羅里達大學昆蟲學學生莎拉·伯納德（Sarah Bernard）描述，比賽分為多個回合，參賽者必須吃下不同種類的昆蟲。而在最後一輪比賽中，參賽者開始吞食長達3至4英寸的活蟑螂。

阿奇博德的女友娜塔莎·普羅菲特（Natasha Proffitt）透露，男友之前就有「吃昆蟲」的經驗，原本打算將獎品雌蟒蛇送給朋友，但在比賽結束後不久，阿奇博德突然倒地並開始嘔吐，隨即被緊急送醫但仍搶救無效死亡。

驗屍報告顯示，阿奇博德的死因為「因嗆咳和吸入胃內容物導致的窒息性死亡」。縣級法醫克雷格·馬拉克（Craig T. Mallak）向美聯社表示，「人體有個叫會厭的瓣膜，本應阻止物體進入肺部，但這個機制並非總是有效。從影片中可以看到他試圖同時吞嚥和呼吸，但人體無法同時進行這兩個動作。」

主辦方辯護律師則指出，所有參賽者都已簽署免責聲明，「承擔參與這項獨特且非常規競賽的責任」，且除了阿奇博德外，其他參賽者皆未出現異常。

▼男子生吞活蟑螂後不久便倒地嘔吐。（圖／達志影像／美聯社）