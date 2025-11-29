傳美準備承認「俄占烏克蘭領土」控制權　包括克里米亞

▲美國總統川普（右）與俄羅斯總統普丁（左）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

The Telegraph報導，美國準備承認俄羅斯對克里米亞與其他烏克蘭被占領的土地控制權，以達成俄烏終戰協議，且總統川普已派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）前往莫斯科，直接向俄羅斯總統普丁提出這項方案。在此之際，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）據信將缺席北約外長會議，實屬罕見。

報導稱，這項承認被強占領土的提案打破美國長期以來的外交慣例，儘管歐洲盟友表達關切，華府似乎仍計劃推進。普丁27日表示，華府對克里米亞以及頓內茨克、盧甘斯克地區的法律承認，將是美國總統和平方案協商的關鍵議題之一；克里姆林宮28日證實，已收到美烏在日內瓦緊急會談後修訂的終戰策略。

最初的28點和平計劃由魏科夫在與俄國官員討論後制定，提議美國「事實上」承認克里米亞以及頓巴斯東部兩處地區，並在任何停火協議後「事實上」承認俄軍在赫爾松和扎波羅熱地區控制線後方的土地。在日內瓦會談中，美烏官員協商出新的19點計劃，對莫斯科較不利。

基輔不會被迫承認俄國對2014年以來非法併吞領土的控制權，烏克蘭憲法禁止任何總統或政府在未經全國公投同意下割讓領土。烏克蘭總統澤倫斯基最信任的核心幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）在面臨突襲調查請辭之前曾說，「只要澤倫斯基是總統，就不要指望我們會放棄領土」。

最新提案在最具爭議議題上留白，包括任何最終的領土讓步，只有在澤倫斯基與川普面對面會談後才會確定。澤倫斯基尚未表明何時親赴美國見川普。

華府提出的承認俄羅斯占領區提議在歐洲盟友國之間引發關切，歐洲國家一再拒絕支持容忍以武力重劃邊界的和平協議。到目前為止，美歐多國拒絕承認俄羅斯對克里米亞的控制權。

與此同時，外傳美國國務卿盧比歐將缺席12月3日的北約外長會議，將由副國務卿藍道（Christopher Landau）代為出席。路透指出，美國最高外交官缺席這場跨大西洋重要會議的狀況實屬罕見。目前尚不清楚盧比歐缺席北約外長會議的原因。

▼美國國務卿盧比歐將罕見缺席北約外長會議。（圖／達志影像／美聯社）