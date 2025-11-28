日本前首相石破茂演講稱「台灣是中國一部分」　中國大使館轉傳

▲日本前首相石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗7日在眾議院提及台灣有事，表示日本政府行使集體自衛權的可能性，引發中國政府強烈不滿。對此，日本前首相石破茂則又對黨內持不同看法，在演講強調「尊重『台灣是中國一部分』看法」，認為日本缺乏與中國的關係便難以立足。此段發言，被中國駐日大使館引用。

根據日媒《產經新聞》，因民調低迷、黨內缺乏支持而請辭自民黨總裁的前日本首相石破茂，本月26日在東京都千代田區演講時，再度批評高市早苗內閣的日中關係發展。他表示，「（日本）重視和中國之間的關係，同時我國（日本）和中國在外交發展上重視和美國的關係，這是理所當然的。」

石破茂坦承，中國對日本而言仍是最大的貿易夥伴國，「無論是糧食進口、稀土進口、還是藥品進口，一旦缺乏與中國的關係，那日本還能有立足之地嗎？」

石破茂針對台灣問題發言，「自從昭和47年（西元1972年）日中邦交正常化以來，（日本政府）費了許多心神。理解並尊重『台灣是中國領土的一部份』之看法，是日本歷屆內閣的基本立場，在這一點上不應該改變。」

▲中國駐日大使館在X轉發石破茂對於台灣問題的看法。（圖／翻攝自X）

報導提到，石破茂在演講上針對台灣問題所發表的看法，被日媒《每日新聞》報導，而該則報導則由中國駐日本大使館在社群平台X官方帳戶轉發分享，特別引述強調前日相石破茂「理解並尊重『台灣是中國領土的一部份』之看法，是日本歷屆內閣的基本立場，在這一點上不應該改變」的說法。

針對石破茂在台灣問題持不同意見被中國大使館轉發，日本維新會前參議員音喜多駿在X發文感嘆，「（石破茂）被利用了！」

日本網友則留言，「必須將石破茂從自民黨開除黨籍」、「自民黨不需要這個人」、「石破茂是最被自衛官厭惡的男人」、「必須好好調查一番」、「石破茂果然是中國人」。