　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郵局「領取台鐵車票」明年元旦走入歷史　中華郵政：手機取票普及

▲▼中華郵政,郵局,儲匯。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政明年元旦起全面停辦代售台鐵車票服務。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵車票除可在車站購票外，也可透過超商、郵局領取車票，還可透過手機和台鐵APP領取QR Code電子車票乘車，由於取票管道多元，每年到郵局取台鐵車票數量僅1.2萬張，中華郵政拍板，全台郵局領取台鐵車票服務，明(115)年1月1日起將走入歷史。

現行台鐵訂票和購票除可透過車站、網路售票系統、台鐵e訂通APP、超商外，也可透過電話語音或網路訂票後，到全台各地郵局的儲匯窗口領取台鐵車票，手續費為8元，不過根據統計，去(113)年台鐵客運量約2.37億人次，平均每日約有64.77萬人次搭乘台鐵，但前往郵局取台鐵車票人次相當少，郵局取台鐵車票服務明年起將全面喊卡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華郵政公司表示，近年透過郵局櫃檯領取紙本台鐵車票數一年約1萬2千餘張，因台鐵公司「台鐵e訂通」APP之行動票證功能日益普及，臨櫃領取紙本車票需求逐漸減少，中華郵政預計自115年1月1日起停辦代售台鐵車票業務。

有郵局員工則透露，因為台鐵購票和取票管道很多，包括超商和APP都可以領票，實際上每天到郵局取台鐵車票旅客相當少，甚至常常掛零，即便沒有售出，他們還要每日印製報表，並保管空白車票，系統也要配合台鐵車票改版更新，增加作業困擾，該項業務早就應該停辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！　神複製老爸美人尖
空巴召回衝擊！　日澳機場一片混亂
霍建華、林心如參加邱澤許瑋甯婚禮！　男神同框網歪樓
專治淋病、尿道炎醫院成「都更孤島」　持有人是中華民國
濱崎步上海演出被鍘！　上台「對空席開唱」畫面曝
公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦泣：他真的好聰明
宏都拉斯選前震撼彈！　川普突宣布「特赦前總統」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

郵局「領取台鐵車票」明年元旦走入歷史　中華郵政：手機取票普及

基隆自來水疑遭污染！民眾使用「冒汽油味」　台水啟動3措施補償

打字會特別分「的／得／地」嗎？他記不起來...正確用法曝光

觀光署核准76家旅行社停業及解散　近3個月增19家

齊柏林衛星成功升空　齊廷洹：父親從更高視角守護台灣

今年最暖的秋天　專家秀數據：打破1951年以來紀錄

地球「三大傷口」規模6地震頻傳　專家示警：近期恐有7以上強震

齊柏林衛星成功升空！　歷經5次延期今晨發射

詹惟中日本民宿遭疑逃漏稅　公布「營業執照」擬提告

今晨10.5℃！白天回暖28℃　下週二變天3地區有雨

Tpark 72,600坪宜居複合城

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

郵局「領取台鐵車票」明年元旦走入歷史　中華郵政：手機取票普及

基隆自來水疑遭污染！民眾使用「冒汽油味」　台水啟動3措施補償

打字會特別分「的／得／地」嗎？他記不起來...正確用法曝光

觀光署核准76家旅行社停業及解散　近3個月增19家

齊柏林衛星成功升空　齊廷洹：父親從更高視角守護台灣

今年最暖的秋天　專家秀數據：打破1951年以來紀錄

地球「三大傷口」規模6地震頻傳　專家示警：近期恐有7以上強震

齊柏林衛星成功升空！　歷經5次延期今晨發射

詹惟中日本民宿遭疑逃漏稅　公布「營業執照」擬提告

今晨10.5℃！白天回暖28℃　下週二變天3地區有雨

不怕逆風！蔡其昌力挺中華男籃：職業球員願為國出征值得肯定

國中生網購「帳戶突被凍結」機警嬤帶他衝警局　屏東警緊急擋下

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

陸配「六改四」石崇良喊公平正義　李彥秀：政務官變政治官

上班偷吃1碗泡麵　超商店員被判刑4個月

台灣Audi慶耶誕！全新改款休旅、電動車北台灣開展　現場再送好禮

郵局「領取台鐵車票」明年元旦走入歷史　中華郵政：手機取票普及

霍建華、林心如參加邱澤許瑋甯婚禮！男神同框網歪樓：俞瑜也有來

空巴召回衝擊！全日空「取消65航班」影響9400人　澳洲機場也大亂

澎湖垃圾掩埋場大火！怪手穿梭煉獄　消防45小時馬拉松式賣命灌救

【炒麵界的舞者】老闆娘忙中作樂　炒麵不忘小雀步超有趣XD

生活熱門新聞

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

轉機返台「1原因無法搭」！一票人傻：再便宜也不敢買

交往4年「啪啪只成功3次」　她淚揭原因：這種男人太稀有

65歲男腰痛竟罹攝護腺癌第4期

領1萬被要求「承認中華民國」　中配喊做不到

禾馨怡仁「年底要收場」　大票媽媽們淚崩

好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」

健身房「倒閉」20 年不斷重演　履約保證為何保不了你？

快訊／02:38花蓮近海規模4.2極淺層地震

地球「三大傷口」規模6地震頻傳　專家示警：近期恐有7以上強震

「齊柏林衛星」今晨成功升空！

詹惟中民宿遭疑逃漏稅　秀證據擬提告

更多熱門

相關新聞

台鐵試辦「平溪線鐵道放天燈」　明天起周末假日3區域開放

台鐵試辦「平溪線鐵道放天燈」　明天起周末假日3區域開放

日前受豪雨重創台鐵平溪線，配合修復工程，平溪線停駛至明年1月30日，台鐵公司今(28日)傍晚宣布，平溪線停駛期間，11月29日起至明年1月4日，假日將在十分、平溪與菁桐三個地區試辦開放施放天燈。

被喊「小姐」抓狂　飲料怒潑台鐵驗票員

被喊「小姐」抓狂　飲料怒潑台鐵驗票員

台鐵2026桌月曆收錄「退役列車、廢站秘景」　11/28限量開賣

台鐵2026桌月曆收錄「退役列車、廢站秘景」　11/28限量開賣

台鐵旅客車上亂噴滅火器「滿地粉末」　警上車逮人

台鐵旅客車上亂噴滅火器「滿地粉末」　警上車逮人

郵局系統異常「臨櫃業務受影響」　普發1萬可照常領

郵局系統異常「臨櫃業務受影響」　普發1萬可照常領

關鍵字：

台鐵郵局車票取票停辦中華郵政

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

「張君雅小妹妹」結婚了！

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

AV女優當小三　悄悄引退消失

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

養女兒逾10年長得不向！他一驗DNA綠爆

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面