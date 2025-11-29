郵局「領取台鐵車票」明年元旦走入歷史　中華郵政：手機取票普及

▲中華郵政明年元旦起全面停辦代售台鐵車票服務。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵車票除可在車站購票外，也可透過超商、郵局領取車票，還可透過手機和台鐵APP領取QR Code電子車票乘車，由於取票管道多元，每年到郵局取台鐵車票數量僅1.2萬張，中華郵政拍板，全台郵局領取台鐵車票服務，明(115)年1月1日起將走入歷史。

現行台鐵訂票和購票除可透過車站、網路售票系統、台鐵e訂通APP、超商外，也可透過電話語音或網路訂票後，到全台各地郵局的儲匯窗口領取台鐵車票，手續費為8元，不過根據統計，去(113)年台鐵客運量約2.37億人次，平均每日約有64.77萬人次搭乘台鐵，但前往郵局取台鐵車票人次相當少，郵局取台鐵車票服務明年起將全面喊卡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華郵政公司表示，近年透過郵局櫃檯領取紙本台鐵車票數一年約1萬2千餘張，因台鐵公司「台鐵e訂通」APP之行動票證功能日益普及，臨櫃領取紙本車票需求逐漸減少，中華郵政預計自115年1月1日起停辦代售台鐵車票業務。

有郵局員工則透露，因為台鐵購票和取票管道很多，包括超商和APP都可以領票，實際上每天到郵局取台鐵車票旅客相當少，甚至常常掛零，即便沒有售出，他們還要每日印製報表，並保管空白車票，系統也要配合台鐵車票改版更新，增加作業困擾，該項業務早就應該停辦。