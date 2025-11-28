台鐵試辦「平溪線鐵道放天燈」　明天起周末假日3區域開放

▲台鐵將試辦平溪線3大區域放天燈。（資料圖／記者徐文彬攝）

記者李姿慧／台北報導

日前受豪雨重創台鐵平溪線，配合修復工程，平溪線停駛至明年1月30日，台鐵公司今(28日)傍晚宣布，平溪線停駛期間，11月29日起至明年1月4日，假日將在十分、平溪與菁桐三個地區試辦開放施放天燈。

平溪線因為日前因豪雨導致邊坡滑動、路基流失，因應修復工程，平溪線停駛至明年1月底，改公路接駁，台鐵也趁著平溪線停駛期間將試辦開放旅客在鐵軌指定區放天燈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次開放區域包括三處：十分地區的K6+160至K6+260路段（約十分街67號至113號前）、平溪地區的K11+200至K11+230路段（中華街14-1號至28號），以及菁桐地區的K12+850至K12+980路段（從菁桐天燈館後方至菁桐街113號）。

根據規劃，該措施自114年11月29日起至115年1月4日止，於每周六、周日以及115年1月1日、2日的元旦連假期間啟動，並限定每日早上8時至晚上8時開放。

台鐵公司表示，由於搶修工程的需求及安全考量，現場可能會視情況暫停天燈施放，待相關因素解除後再恢復。此外，非開放時段與範圍仍須依照《鐵路法》規定處理。

台鐵表示，其他天燈施放的相關規範，將依新北市政府公告的天燈施放區域規定辦理，如有緊急狀況可撥打台鐵公司1933通報電話。