生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵2026桌月曆收錄「退役列車、廢站秘景」　11/28限量開賣

▲▼台鐵2026年月桌曆亮相。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵2026年月桌曆亮相。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

2026年將至，台鐵2026年桌月曆以「重現台鐵無可取代的故事」為主軸，使用的照片涵蓋台鐵退役列車、廢站改線前經典畫面，月曆以橋梁為核心，收錄台鐵最新列車至退役車種穿越橋梁的英姿，預計11月28日起限量開賣。

台鐵2026年「追焦絕美」桌曆以「拍不到的最美」為主題，採用退役列車、廢止或改線的車站與路段，以及地貌變更前的珍貴畫面，呈現已不復見的場景。

另一款「連結∞跨越」月曆則聚焦鐵路橋梁，台鐵公司指出，今年花蓮光復鄉受災期間，台鐵列車與橋梁在救災中展現連結與跨越的重要能量，月曆收錄台鐵最新列車至退役車種穿越橋梁的英姿，期盼民眾重新體認台灣鐵路橋梁的重要性。

▲▼台鐵2026年月桌曆亮相。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵2026年月桌曆亮相。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵2026年月桌曆亮相。（圖／台鐵公司提供）

此外，2026年桌月曆為更國際化，同步新增英文說明，台鐵期望藉此讓更多國內外鐵道愛好者深入了解台灣鐵路的發展脈絡。

台鐵公司表示，2026年「追焦絕美」桌曆售價為200元、「連結∞跨越」月曆售價為250元，將於11月28日起在「台鐵夢工場網路商店」與各實體門市販售。另提供桌曆與月曆合購399元優惠，每人每次限購八組，商品數量有限，售完為止。

▼台鐵2026年月桌曆銷售資訊。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵2026年月桌曆亮相。（圖／台鐵公司提供）

