健身房「倒閉」20 年不斷重演　履約保證為何保不了你？

▲消費者簽約時，常誤以為有了「交付信託」或「履約保證」便安全無虞，直到再一次發生倒閉事件才發現，這竟是「空有制度、執行漏拍」的結果。（圖／專題中心製圖）

專題中心／綜合報導

「全真瑜珈健身（True Yoga Fitness）」無預警歇業，再次喚醒台灣消費者對「亞力山大案」的集體創傷，也暴露健身場館普遍使用的「預付型消費」風險，以及對「履約保證」的信賴落空。

自 2005 年佳姿、2007 年亞力山大相繼倒閉後，主管機關開始面對預付型消費的監管課題，以「信託」與「履約保證」作為防火牆，宣稱要守護消費者的預付款安全。然而近 20 年來，防線形同虛設：2016 年邱素貞瑜伽天地、2020 年輕適能，如今又到全真，預收款憑空消失、信託金殘值不符、會員求償無門，劇情一再重演。

為什麼制度明明存在，卻在關鍵時刻保護不了消費者？原因在於健身房「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」規範的至少 50% 履約保證，使得信託制度仰賴業者自行申報金流與完課時數，銀行只能被動接收數據；主管機關也沒有跨平台比對或查核機制。只要業者少報、延報，甚至不報，消費者完全無從得知。於是，「有信託」成了表象，「無保障」才是真相。

更深層的問題在於，因為產業特性，在高額預付、重資產營運與高槓桿壓力下，健身業者是否根本無法支撐這種商業模式？在這場高槓桿、低監管的運作邏輯裡，消費者是否註定永遠成為資金循環中的最後一環？

本專題從受害者的經驗出發，層層拆解預付金如何成為業者周轉與擴張的槓桿，為何倒閉風暴周而復始，並追問：當信任一次次被消耗，下一個「全真」，是不是早已在路上？

