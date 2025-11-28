台東縣第11屆青少年創意發明競賽登場　237師生參賽

▲2025台東縣第11屆青少年創意發明競賽登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台東縣政府主辦的「2025年第11屆青少年創意發明競賽」28日在國立台灣史前文化博物館登場，今年共有23所學校、237位師生、超過百件作品參賽，展現台東青年在科技應用、生活改進與永續議題上的創新能量。縣長饒慶鈴到場為學生加油表示，發明不僅是科技展現，更是孩子訓練觀察力、創造力與解決問題能力的重要養分，鼓勵學生從生活情境出發，把創意化為實際成果。

饒慶鈴指出，縣府長期推動創意發明教育，台東連續11年以縣市名義組隊參加國際發明展，是全國唯一。近3年台東隊參加德國紐倫堡國際發明展及美國達文西國際發明展，共奪下11金、4銀及5項特別獎，顯示台東孩子在國際舞台具備競爭力。今年11月初台東再傳捷報，長濱國中「零接觸護康天使」勇奪金獎，豐田國中「智慧型汲水器」獲銀牌與創造力特別獎。饒縣長也在活動中頒贈紅榜表揚參賽學生與校長，並頒發聘書予評審團教師。

今年競賽現場同步展出兩件於德國獲獎作品，包括長濱國中楊天銘、田若晴、李孟恩的金牌作品「零接觸護康天使」，以及豐田國中周佳錞、巴青翰、朱洛可的「智慧型汲水器」，吸引許多學生與家長參觀交流。

教育處表示，本屆作品涉及環保再生、健康照護、智慧生活等多元領域，充分展現學生對生活細節的觀察與創新能力。透過發明競賽，學校也能將「做中學、學中創」融入日常課程，讓科技教育在台東持續深化。

縣府強調，未來將持續投入資源推動創意與科技教育，鼓勵更多青少年勇於想像、實踐創意，讓台東成為培育創新人才的沃土。