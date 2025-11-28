　
地方 地方焦點

國際終止婦女受暴日　東警聯手蘭馨協會籲「性別暴力零容忍」

▲國際終止婦女受暴日，東警與蘭馨協會攜手呼籲「性別暴力零容忍」。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲國際終止婦女受暴日，東警與蘭馨協會攜手呼籲「性別暴力零容忍」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

聯合國將每年11月25日訂為「國際終止婦女受暴日」，期望提升全球對性別暴力的關注，並支持婦女免於暴力威脅的權利。為響應這項國際倡議，台東國際蘭馨交流協會日前在台東縣政府教育處舉辦宣導活動，邀請台東縣警察局婦幼警察隊到場，以生動易懂的方式向民眾介紹性別暴力防治觀念，現場氣氛熱烈。

「國際終止婦女受暴日」起源於1960年多明尼加三姊妹因追求民主遭獨裁政權迫害的事件，其精神象徵女性面對壓迫時展現的勇氣與力量。活動中，台東縣警局婦幼隊長余麗娟以CEDAW為核心，引導民眾理解身心安全與司法保障的重要性，並提醒性別暴力往往隱藏在日常生活之中，需要透過持續教育與社會支持，才能真正確保被害人的權益。她也期望透過警民合作，使「性別暴力零容忍」成為台東的共同信念。

警方強調，性暴力對被害人造成的影響深遠，不僅傷害身心，也使社會氛圍產生不安全感；因此，提升民眾的辨識能力與通報意識格外重要。台東縣警察局呼籲，一旦發現疑似受暴情況，務必及時尋求協助，包含撥打113保護專線、使用「社會安全網–關懷e起來」平台通報，或直接撥打110請求警方到場，讓專業人員能在第一時間介入，減少傷害發生的可能。警方表示，唯有社會共同參與，才能逐步消弭性別暴力，打造更安全、更友善的生活環境。

