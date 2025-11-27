台東警破案績效亮眼　縣長親頒「破案茶」肯定團隊辛勞

▲台東警方破案績優受肯定。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局與台灣台東地方檢察署26日晚間於享溫馨會館共同舉辦「114年檢警聯席會議餐敘」，由警察局長蔡源龍主持，縣長饒慶鈴與台東縣調查站主任陳俊良也親自出席，現場氣氛溫馨而振奮。這場餐敘不僅加強檢警合作默契，也展現台東治安團隊堅實的執法成果。

檢警聯席會議向來是台東檢警跨機關協作的重要平台，各單位透過情資交換、偵查經驗分享與重大案件研討，強化辦案縱深與行動效率。今年11月中旬的聯席會議後，警察局於昨晚接續舉辦餐敘，進一步凝聚團隊向心力，並向治安友軍表達感謝。

縣長饒慶鈴在餐敘中特別肯定警方近月來的亮眼破案表現，並親自頒發破案茶慰勉辛勞，同時向退休同仁范志偉與許志豐致贈紀念品，感謝他們多年來的付出。此次獲獎的警察同仁在11月間屢屢創下佳績，包括查辦組織犯罪、毒品、詐欺集團，以及多起連續竊案，其中在毒品偵查上查獲高達13公斤的大麻與64公克安非他命，對壓制犯罪、維護社會秩序具有重大意義。

台東地檢署檢察長蕭永達表示，檢警之間的合作向來緊密，透過即時訊息共享與跨機關協作，讓許多犯罪得以迅速查緝。他也向不分晝夜投入工作的警察同仁致敬，感謝他們守護台東治安的使命感與專業精神。

警察局長蔡源龍則說，每件案件的偵破，背後都是同仁無數次的奔走與堅持，而獎項所代表的不僅是個人的榮耀，更屬於所有東警團隊。他強調，警察局將持續精進偵查能量，以「完整蒐證、一網打盡」為原則，全力守護民眾的生命與財產安全，讓台東成為更安心的城市。