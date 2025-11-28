凱特王妃穿回3年前舊衣　網見對比照心疼：瘦到像一根棒棒糖！

▲凱特王妃探訪兒童心理健康慈善機構，穿回3年前的舊衣。（翻攝X@annafreuduk）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Princess Kate）27日到訪倫敦國王十字附近的兒童心理健康慈善機構「安娜佛洛伊德中心」（Anna Freud Centre），以一身3年前就穿過的格紋洋裝亮相。她與家長們對談，期間還被一名萌娃咬手指。不過，由於她近來因治療癌症，身形變得消瘦，網友看到3年前的對比照，驚呼「她瘦到像一根棒棒糖」。

探訪心理健康中心 萌娃咬她手指讓她笑開懷

根據《Hello!》報導，凱特當天身穿愛牌Emilia Wickstead黑白千鳥格紋鉛筆洋裝亮相，這件衣服她在2022年12月時也穿過。搭配HUGO BOSS灰色高跟鞋、以及全新的DeMellier摩卡色小包，造型沉穩柔和。

凱特從2016年起擔任安娜佛洛伊德中心的贊助人，此次探訪的主要目的，是推動早期兒童心理健康的新合作計畫，強調「關係連結」對嬰幼兒未來發展的重要性。特別指出「父親的聲音」不可忽視。她與一名41歲的父親安德魯阿普拉庫（Andrew Apraku）交談時，對方8個月大的兒子朱達（Judah）緊抓著她的手指不放，甚至開心地咬起她的手指，逗得凱特哈哈笑，對朱達說：「你真的很愛笑呢！」

▲8個月大朱達抓著凱特王妃的手指。（翻攝IG／＠princeandprincessofwales）

▲朱達把凱特的手抓到嘴巴上咬。（翻攝IG／princeandprincessofwales）

她也對阿普拉庫說：「謝謝你來，因為我們真的需要從一開始就聽到父親的聲音。」阿普拉庫也向凱特表示，許多資源都集中在母親身上，「父親在這個領域往往是沉默的，謝謝妳讓我們的需求能被看見。」

消瘦身形引熱議 網友看3年前對比照嚇壞了？

凱特在到訪時展現滿滿親和力，不過，不少人注意到她的身型明顯消瘦，有網友在X、Reddit相關討論中留言：「她穿著花俏的衣服來掩飾自己變得很消瘦」「2022年穿同一件衣服很合身，現在看起來很大件」「她又瘦了，看起來骨瘦如柴。我希望她能得到幫助，因為她真的瘦到皮包骨了。到底是什麼讓她如此痛苦？」

▲凱特27日穿Emilia Wickstead黑白格紋洋裝，手拎全新的DeMellier摩卡色小包。（翻攝X@calm_933）

▲凱特2022年就穿過同一件洋裝，當時剪裁較合身，如今看起來較寬大，因為她明顯消瘦。（翻攝X@HRHPWales）

有人擔心說：「我擔心凱特會越來越消瘦，從側面看，她瘦得像張紙。」「太瘦了。我的天哪」「她瘦得像一根棒棒糖」「她還是很漂亮，但真的太瘦了，希望她身體健康」。

凱特2024年1月接受腹部手術後，發現罹癌，同年3月宣布接受預防性化療。當時她全面暫停王室工作。經過數月治療後，凱特於2024年9月完成所有化療。事後她坦言，那段時間對家庭極其艱難，也強調自己「尚未完全康復」，一直在找尋新的平衡。英國王室未透露她罹患的癌症種類，尊重她的醫療隱私。



