大陸 大陸焦點 特派現場

所有回憶全燒光！65歲老伯伯站封鎖線外哭到不行：那是我家嗎

看著家被燒成灰，一名年逾65的老伯伯站在封鎖線外哭到說不出話。（翻攝自threads / lilkoko0123）

▲看著家被燒成灰，一名年逾65歲的老伯伯站在封鎖線外哭到說不出話。（翻攝自threads / lilkoko0123）

圖文／鏡週刊

「我在找，那棟是不是我的家...」香港大埔宏福苑昨（26日）發生猛烈五級大火，火勢一路延燒至多棟住宅大樓，截至今（27）日15時，死亡人數已上升至55人、279人下落不明。現場居民在封鎖線外焦急守候，其中一名逾65歲的李姓住戶望著被烈焰吞噬的家園，只能無助嘆息多年文件與珍貴回憶全成灰燼。

香港大埔宏福苑突爆重大火警，火勢迅速擴散，周邊建築受到劇烈波及，造成嚴重傷亡與大量失聯人口。許多民眾聞訊趕到現場，期盼家園與親人平安無事。

其中一名65歲以上的李姓男子披著毛毯站在警戒線外，望著火舌狂燒的住宅大樓，神情焦急。他指著遠方說，「我在找，那棟是不是我的家。」無奈透露家中所有重要證件與珍貴物品全被燒毀，包括保單、護照與回鄉證。

據《獨立媒體》報導，李姓男子回憶，得知附近大樓起火時，他原以為火勢不會波及住處，但下午5時卻發現自家大樓宏仁閣也陷入火海，急忙向公司請假返家查看。他感嘆，「我活到這把年紀都沒看過這種事，火災通常只會燒掉一棟。」

李姓男子指出，社區去年開始大規模維修，他曾看到維修工人在棚架抽菸，因此認為工程單位宏業建築工程有限公司應負起責任，「收這麼高的維修費，卻搞成這樣。」

李姓男子表示，宏福苑住有不少長者，其中部分行動不便，如今全面受災，後續生活與重建壓力沉重。他透露自己依靠身心障礙補助與長者津貼度日，每月收入有限，如今房屋全毀，「要怎麼辦？未來維修費用要去哪裡找錢？」


每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

宏福苑大火鏡週刊

讀者迴響

