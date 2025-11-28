宏福苑「火場第一視角」曝光！倖存者揭死裡逃生瞬間：救了一對夫妻

▲倖存住戶曝光失火時困在家中的第一視角影像。（翻攝「大埔 TAI PO」臉書／＠Lim ALim）

大埔宏福苑26日發生五級大火，傷亡慘重。事發當下，一名住在2樓的男住戶，在濃煙中驚險逃生，更於走廊冒死救回一對鄰居夫妻。事後他在社群網站發布「千字文」，寫下整個過程，也曝光家中被濃煙吞噬時的「第一視角」照片，引發大批網友關注。

囚禁在這座名為「家」的煉獄之中 他摸黑把鄰居夫婦拉回屋內！

男子表示，事發當天正在家中休息，太太突然打電話通知火警。他立即換好衣服準備逃生，然而「正當我打開門的那一剎那，我眼前就一黑，濃煙將我吞噬」。他嘗試開手機電筒，卻「伸手不見五指、呼吸困難」，只能立刻關門退回屋內。再次與太太通話時，太太已經悲慟欲絕，他問若衝向大堂是否能逃生？對方卻告訴他：「大堂已經變成火海！」那一刻，他明白最後生路已被切斷，「我將囚禁在這座名為『家』的煉獄之中」。

他冷靜地將毛巾浸濕準備求生。突然，他聽到走廊有叫聲，「我拿著濕毛巾，毫不猶豫衝出去」。不到10秒，他的眼睛已經眼淚狂流、喉嚨熾熱，但他仍摸著牆邊往前走，一邊喊著「快過來」。終於，他在濃煙中碰到鄰居的身體，並將兩人拉回家中，「我鬆了一口氣，而且覺得我不是孤軍作戰了。」

鄰居夫妻衣著單薄，只穿著拖鞋。他找出毛巾和水，讓他們穿上襪子、鞋子、長褲和帽子，安撫他們說若緊急關頭，可從2樓窗外跳出去。他安排兩人坐好後，獨自走到窗邊，透過玻璃望向外頭。「無數燒著的雜物，如同黑色雪花，混雜著火星從天而降，像一場絕望的雨。」眼前的景讓他心中只有無力，說道：「人生中，有太多事情我無法控制……但這一次，連最後的掌控權，也被大火無情地剝奪了。」

▲倖存住戶曝光失火時困在家中的第一視角影像，可見家中有模型、玩具，全都帶不走。（翻攝「大埔 TAI PO」臉書／＠Lim ALim）

拿起手機逐一向重要之人告別 模型、玩具、妻兒物品…全帶不走

男子拿起手機，向重要的人逐一交代。身在外國的母親得知後打來，他努力保持冷靜說：「媽媽不用擔心，消防員正在救我，我沒事的。」收線那一刻，他眼中帶著淚光，感覺像生離死別。他不斷聽到爆炸聲，「眼前的景象熊熊烈火」，甚至一度以為自己會永遠留在這裡。

他持續透過揮手及手機閃燈向外示意，大約在下午4點多，消防員終於看到他，並告知正在安排救援。時間一分一秒過去，鄰居夫婦開始有點氣喘，他們3人被困家中數小時，直到傍晚6時，消防員駕起雲梯到窗邊，準備逐一救出。

鄰居太太希望他先走，但他拒絕說：「我比較年輕，我還可以忍受多一會，你們先離開吧。」他協助鄰居丈夫爬出窗外，看著兩人先行上雲梯後，再次只剩自己一人。他環顧四周，看著曾經廢寢忘餐完成的模型、滿心歡喜收藏的限量版超合金、孩子喜歡的玩具、妻子重視的物品，「我什麼都想帶走……卻什麼都帶不走。」他自責浪費了可收拾物品的時間，只能靜靜站著，像是在和這個家作最後的道別。最終，他在濃煙瀰漫的房間中等待消防員將他救出。

被問是否急著出院？ 他只嘆「我還能回家嗎？」

男子表示，寫文的當下，他正在醫院觀察中，他說：「以前在醫院的時候都很心急什麼時候出院、好想快快回家....當姑娘問我會否急著出院的時候、我搖搖頭默不作聲……我還能回家嗎？」

他說，「這場大火以最暴烈的方式讓我明白，在無常面前，我們從來都不是主人，只是暫時的、脆弱的棲居者。」最後在文末用英文寫下：「縱然時局艱難，我們的精神更堅韌。讓我們一起療傷、一起重建。」

貼文曝光至今吸引超過2.2萬人按讚，許多網友看到流淚，為他加油打氣：「最重要的是你平安，你說過的，你還年輕，以後一定會把失去的東西，成倍、甚至幾倍地拿回來。」「祝平安，重新出發」「感謝你的勇敢，請先好好休息，保重身體！」「英雄！還救了兩條人命」「謝謝你在這麼危急的時刻，仍盡力去拯救他人。你是香港人的驕傲」。



